Hàng loạt nhà đầu tư sập bẫy của sàn tiền ảo CBP trái phép 26/11/2025 10:29

(PLO)- Nhóm bị can thu hút được các nhà đầu tư tham gia kinh doanh trên cơ sở tạo ra cộng đồng đầu tư đồng CBP trên toàn bộ các sàn tiền ảo rồi chiếm đoạt.

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can Hồ Quốc Anh (sinh năm 1990, ở Hà Nội), Thân Văn Thoại (nguyên tổng giám đốc Công ty CP BBA Toàn Cầu) và 13 bị can khác về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và tội rửa tiền.

Các bị can lập sàn tiền ảo trái phép để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư. Ảnh minh họa

Kinh doanh đa cấp trái phép

Theo cáo buộc, từ tháng 6-2018, Công ty cổ phần công nghệ Internet BBI Việt Nam (Công ty BBI) do Hồ Quốc Anh làm chủ tịch HĐQT kiêm đại điện theo pháp luật và Thân Văn Thoại (tổng giám đốc, phụ trách mảng phát triển thị trường) quản lý, điều hành hoạt động.

Hồ Quốc Anh là người xây dựng ứng dụng BBI Mall, một ứng dụng thương mại điện tử, hoạt động dưới dạng tiêu dùng tích điểm; kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép; thực hiện các chương trình khuyến mãi mà không thông báo hoặc không đăng ký.

Dù ứng dụng BBI Mall chưa được Bộ Công Thương cấp phép hoạt động, nhưng Hồ Quốc Anh và Thân Văn Thoại đã đưa ứng dụng vào vận hành từ tháng 9-2018, với quảng bá về BBI Mall là cơ hội đầu tư sinh lời với ưu đãi hoàn tiền lên tới 100% giá trị sản phẩm.

Theo quảng bá, đây là ứng dụng mua sắm tích điểm, kết nối giữa người bán và người mua, cho phép tích điểm cao, giúp người tiêu dùng được gia tăng thêm lợi ích khi mua hàng và được hoàn thêm một khoản tích điểm từ hệ thống.

Cáo buộc chỉ ra rằng, để lôi kéo nhiều người tham gia nộp tiền đầu tư vào ứng dụng BBI Mall, Hồ Quốc Anh và Thân Văn Thoại vận hành ứng dụng với hình thức tạo giao dịch mua bán hàng hóa ảo nhằm tích điểm, hưởng lợi nhuận lên tới 180%/năm (0,05%/ngày) theo chính sách trả thưởng do các đối tượng tự đặt ra.

Cụ thể, chỉ cần nộp 3,5 triệu đồng vào tài khoản Công ty BBI để mua phần mềm giải pháp bán hàng BSS thì được hưởng các lợi ích tích điểm là 3,5 triệu điểm. Khi giới thiệu thành viên mới tham gia mua phần mềm BSS thì sẽ được lợi ích 30% là 1.050.000 đồng vào tài khoản chuyển đổi.

Khi giới thiệu ra bên bán thì sẽ nhận được 2,5% số tích điểm của bên bán nhận sau khi bán được sản phẩm; khi giới thiệu ra bên mua sẽ nhận được 5% tích điểm mà bên mua nhận được sau khi tiêu dùng, mỗi ngày, điểm tại tài khoản tích điểm sẽ tự động nhảy sang tài khoản chuyển đổi với cơ chế hoàn 0,05%/ngày/số dư tài khoản tích điểm.

Khách hàng có thể sử dụng số tiền này để mua sắm tiếp tục cho những lần sau hoặc rút tiền mặt thông qua tài khoản ngân hàng liên kết với BBI. Từ 500.000 đồng trở lên thì có thể rút tiền mặt.

Với chính sách trả thưởng và chiết khấu cao, ứng dụng BBI Mall đã thu hút nhiều người tham gia đầu tư nộp tiền vào Công ty BBI. Sau khi nhận được tiền của các bị hại nộp vào, Hồ Quốc Anh và Thân Văn Thoại đã dùng chính tiền của khách hàng để trả một phần lợi nhuận cho các bị hại.

Việc này khiến các bị hại tin tưởng tiếp tục nộp tiền vào hoặc tạo nhiều các đơn hàng ảo, giá trị cao để được hưởng lợi ích tích điểm như trên rồi bị chiếm đoạt phần còn lại.

Đến tháng 4-2020, ứng dụng BBI Mall không cho các tài khoản được đổi điểm thành tiền nên nhiều người đã không rút được tiền ra. Hồ Quốc Anh và Thân Văn Thoại đã chiếm đoạt của 42 người bị hại tổng số tiền hơn 29 tỉ đồng.

Lập sàn tiền ảo

Ngoài ra, cũng theo cáo trạng, từ tháng 8-2019, Thoại thành lập Công ty Cổ phần BBA Toàn Cầu (Công ty BBA), hoạt động chính trên lĩnh vực thương mại điện tử, du lịch, tổ chức sự kiện.

Năm 2019, Thoại đã mua lại 102 triệu đồng tiền điện tử CachBack Pro (CBP), là đồng tiền được phát hành ở nước ngoài trước đó nhưng không có giá trị giao dịch trên các sàn thương mại điện tử.

Thông qua Công ty BBA và các trang thương mại điện tử chưa được cấp phép hoạt động, Thoại cùng đồng phạm đưa ra thông tin gian dối về giá trị của đồng tiền điện tử CBP (không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp được pháp luật Việt Nam công nhận). Vì vậy, nhà đầu tư tin tưởng chuyển tiền và các tài sản khác cho Thoại cùng đồng phạm để được sở hữu đồng tiền điện tử CBP.

Trong thực tế, Công ty BBA không có hoạt động sản xuất kinh doanh, không được cấp phép kinh doanh bán hàng đa cấp, không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép để giao dịch thương mại điện tử,

Từ tháng 9-2021 đến 11-6-2024, Thoại và đồng phạm đã thu hút được các nhà đầu tư tham gia kinh doanh CBP trên cơ sở tạo ra cộng đồng đầu tư đồng CBP trên toàn bộ các sàn giao dịch tiền ảo, xây dựng nhiều tầng, nhánh với số lượng thành viên đăng ký tài khoản trong Speeding.vip là 5.294 người trong tổng số 185.672 tài khoản, với tổng số tiền nhận được là 5.619.030 USDT (tương ứng khoảng 130 tỉ đồng).

Đến nay, CQĐT xác định, Thân Văn Thoại cùng đồng phạm gây thiệt hại cho 33 người bị hại với tổng số tiền hơn 45 tỉ đồng.

Ngoài ra, cơ quan tố tụng còn xác định, sau khi chiếm đoạt được tiền của các nhà đầu tư, Thân Văn Thoại đã dùng tiền này để đầu tư bất động sản tại Hòa Bình (nay là tỉnh Phú Thọ).

Tổng số tiền Thoại đã chuyển cho Trương Văn Hà là hơn 106 tỉ đồng để mua cổ phần, đất rừng.