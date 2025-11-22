Viện kiểm sát truy tố 15 bị can, yêu cầu Hồ Quốc Anh ra đầu thú 22/11/2025 16:05

(PLO)- VKSND TP Hà Nội truy tố 15 bị can về các tội: “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền” và yêu cầu bị can Hồ Quốc Anh ra đầu thú

VKSND TP Hà Nội vừa có thông báo về việc truy tố các bị can trong vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty cổ phần Công nghệ Internet BBI Việt Nam và Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu.

Bị can Hồ Quốc Anh hiện đang bị truy nã. Ảnh: Minh họa

Theo đó, ngày 19-11-2025, VKSND TP Hà Nội (Phòng 3) đã ban hành Cáo trạng số 77/CT-VKS-P3 truy tố 15 bị can về các tội: “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”, quy định tại khoản 4 Điều 290 và khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Trong số 15 bị can vừa bị truy tố có bị can Hồ Quốc Anh (SN 1990; trú tại phường Thanh Xuân, TP. Hà Nội).

Quá trình điều tra, truy tố, bị can Hồ Quốc Anh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Hiện, bị can này đang bị truy nã theo Quyết định truy nã số 19368 ngày 15-11-2024 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội.

Để đảm bảo việc giải quyết vụ án theo đúng quy định pháp luật, VKSND TP Hà Nội yêu cầu bị can Hồ Quốc Anh đang ở đâu hãy đến Cơ quan Công an hoặc VKSND nơi gần nhất đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Nếu tiếp tục bỏ trốn, VKSND TP Hà Nội sẽ coi đó là hành vi từ bỏ quyền bào chữa và tiến hành truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.