Truy tố nhóm bị can vờ bán xe rồi cướp tiền, lái xe bỏ trốn 19/10/2025 07:20

(PLO)- Khi giao dịch, các bị can dàn dựng cảnh mua bán, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản, nhận tiền xong thì cho người chặn đường để lái xe bỏ trốn.

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố bị can Đặng Đức Lộc (ở Phú Thọ) cùng 14 bị can khác về tội Cướp tài sản. Nhóm bị can có sự cấu kết chặt chẽ, thực hiện hành vi phạm tội bằng thủ đoạn tinh vi, được lên kịch bản và phân vai.

Theo cáo trạng, bị can Đặng Đức Lộc cùng Phạm Thị Thủy, Trần Nhật Linh (cùng ở Hà Nội) và Hoàng Văn Tú (ở Hưng Yên) là những đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên tụ tập, chơi theo nhóm.

Khoảng tháng 4-2024, để có tiền tiêu xài, nhóm Lộc, Thủy, Linh và Tú bàn bạc, thống nhất kế hoạch phạm tội theo kịch bản được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Nhóm bị can thuê người đứng tên vay ngân hàng để mua ô tô trả góp. Sau đó, tìm khách mua lại chiếc xe này. Khi giao dịch, các bị can dàn dựng cảnh mua bán, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản. Nhận tiền xong, nhóm bị can cho người chặn, cản trở người mua xe để lái xe bỏ trốn.

Trong các ngày 27-4-2024 và 17-5-2024, nhóm bị can đã đe dọa dùng vũ lực chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng của hai người bị hại.

Cụ thể, tháng 4-2024, bị can Thủy thuê một người tên V đứng ra vay trả góp ngân hàng để mua 1 xe ô tô nhãn hiệu Ford Raptor màu trắng, với giá hơn 1,2 tỉ đồng. Thủy trả trước 400 triệu đồng tiền mua xe.

Sau đó, nhóm bị can tìm được khách hàng mua chiếc xe. Vị khách này thuê anh K đến xem, nhận xe rồi vận chuyển về Hà Tĩnh.

Ngày 27-4-2024, Lộc hẹn gặp anh K đến xem, nhận xe. Hai bên chốt giá mua xe là 1,2 tỉ đồng, trả trước 870 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ thanh toán cho Lộc khi hoàn thiện thủ tục sang tên.

Sau khi nhận tiền, Lộc bảo anh K ra xe lấy giấy tờ, đồng thời thông báo cho các bị can khác.

Khi anh K ra xe để lấy giấy tờ thì thấy người bán xe lái xe bỏ chạy. Lúc đó anh K đuổi theo nhưng bị nhóm người mà các bị can thuê từ trước vây quanh, uy hiếp. Thấy vậy, anh K sợ hãi không dám đuổi theo, chỉ có thể gọi điện báo cho người mua xe biết sự việc.

Số tiền chiếm đoạt được là hơn 869 triệu đồng, nhóm bị can chia nhau.

Ngày 4-5-2024, Thủy bán chiếc xe trên cho một người đàn ông quen biết trên mạng xã hội với giá 830 triệu đồng. Tiền này, bị can Thủy sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Với thủ đoạn tương tự, bị can Thủy thuê một người tên Đ.A đứng tên mua chiếc ô tô Ford Raptor khác với giá 1,3 tỉ đồng, trả trước cho ngân hàng 500 triệu đồng.

Ngày 16-5-2024, Thủy nhận được xe và báo cho Lộc và Linh để tìm khách mua xe với giá 915 triệu đồng. Tuy nhiên, do có mâu thuẫn trong làm ăn với Lộc nên Linh chuẩn bị sẵn kế hoạch riêng và đã thuê người để cướp lại chiếc ô tô Ford Raptor, giấu không cho Lộc và Thủy biết rồi lấy giấy tờ đem bán với giá 900 triệu đồng.

Sau khi bị cướp xe ô tô, ngày 17-5-2024, Lộc và Thủy đến công an trình báo sự việc.