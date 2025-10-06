Nam công nhân dùng liềm chặn xe SH cướp tài sản lúc nửa đêm 06/10/2025 19:00

Ngày 6-10, Công an xã Thạnh Đức, tỉnh Tây Ninh, phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh bắt giữ Trương Lâm Vạn (45 tuổi, ngụ Đồng Tháp, tạm trú xã Thạnh Đức) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 5-10, chị NTTH (29 tuổi, ngụ xã Thạnh Đức) đang đi thì bị một thanh niên chặn xe SH, dùng liềm khống chế để cướp sợi dây chuyền. Chị H phản kháng, tri hô khiến kẻ này bỏ chạy.

Trương Lâm Vạn bị công an bắt giữ. Ảnh: CA

Ngay trong đêm, Công an xã Thạnh Đức phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự triển khai lực lượng truy xét, chốt chặn các tuyến đường. Lực lượng chức năng phát hiện xe mô tô, áo sơ mi dài tay và mũ bảo hiểm của nghi phạm giấu trong bụi cỏ.

Từ dấu vết, cơ quan công an xác định kẻ gây án là Trương Lâm Vạn, công nhân một công ty trong Khu công nghiệp Phước Đông. Tang vật thu giữ gồm một mô tô, một cây liềm, một chiếc dép và một áo sơ mi dài tay. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy Vạn âm tính với ma túy.

Tại cơ quan điều tra, Vạn khai do nợ nần, túng quẫn nên nảy sinh ý định cướp tài sản của người đi đường để lấy tiền trả nợ. Tối xảy ra vụ việc, thấy chị H chạy xe SH, Vạn liền chặn đầu, khống chế bằng liềm nhưng bất thành, bỏ chạy và bơi qua sông trốn.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.