Nhóm thanh thiếu niên dùng điếu cày chặn xe cướp tiền ở Biên Hòa 19/10/2024 10:57

Ngày 19- 10, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã bắt giữ được nhóm sáu thanh thiếu niên tham gia cướp tài sản của người đi đường.

Nhóm này gồm: Nguyễn Hoàng Quốc Việt, Phạm Minh Nhật, Bùi Văn Huy (cùng 15 tuổi), Huỳnh Gia Bảo (16 tuổi), Phạm Hoài Phúc (17 tuổi) và Trương Gia Huy (18 tuổi), đều ngụ tại TP Biên Hòa.

Nhóm thanh thiếu niên bị bắt giữ sau khi gây 2 vụ cướp tài sản. Ảnh: CAĐN.

Theo đó, đêm 15- 10, nhóm thanh thiếu niên đi ba xe máy trên đường Nguyễn Khắc Hiếu (thuộc phường Tam Phước, TP Biên Hòa) gặp anh LVĐ (ngụ tỉnh Quảng Trị) đi xe máy trên người có đeo túi. Thấy vậy nhóm thanh thiếu niên đã chặn xe rồi dùng điếu cày đánh, lục soát lấy của nạn nhân 290.000 đồng.

Chưa dừng ở đó, nhóm này tiếp tục cướp của anh LVT (ngụ huyện Trảng Bom) số tiền 810.000 đồng sau đó tẩu thoát.

Nhận tin báo, Công an phường Tam Phước phối hợp đội Cảnh sát hình sự Công an TP Biên Hòa nhanh chóng điều tra bắt giữ nhóm nghi can. Tại cơ quan công an nhóm này khai nhận toàn bộ hành vi của mình.