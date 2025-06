Clip ghi cảnh người chạy xe SH chặn, đập ô tô Mercedes ở Thủ Đức 11/06/2025 17:35

(PLO)- Công an đang xác minh, làm rõ vụ người đàn ông chạy xe máy SH chặn đầu, đập phá xe Mercedes trên đường Trần Não, phường An Khánh, TP Thủ Đức, TP.HCM.

Clip: Người đàn ông chạy xe SH chặn đầu, đập phá ô tô Mercedes trên đường phố.

Ngày 11-6, Công an phường An Khánh, TP Thủ Đức, TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ việc người đàn ông đi xe SH chặn đầu, đập phá ô tô Mercedes trên đường Trần Não (phường An Khánh).

Theo đó, chiều cùng ngày, mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh một người đàn ông điều khiển xe máy SH đã chặn đầu và đập phá ô tô.

Lực lượng chức năng có mặt mời những người liên quan về trụ sở làm việc.

Theo clip, vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày, chiếc ô tô Mercedes đang di chuyển theo hướng từ đường Võ Nguyên Giáp về đường Lương Định Của thì bị người đàn ông đi xe SH bất ngờ chặn đầu. Sau khi dừng xe, người này tiến đến đá, đập phá phần đầu và đuôi ô tô.

Một đoạn clip khác còn cho thấy khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, người đàn ông vẫn ngồi trên capo ô tô, không hợp tác. Ảnh hưởng của vụ việc khiến giao thông qua khu vực ùn ứ.

Phần kính xe và gương chiếu hậu của xe Mercedes bị hư hỏng.

Công an phường An Khánh đã mời những người có liên quan về trụ sở làm việc.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.