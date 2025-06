Xác minh nhóm thanh niên đuổi chém nhau tại cây xăng ở Bình Dương 06/06/2025 14:15

(PLO) – Công an đang xác minh clip ghi lại cảnh hàng chục thanh niên cầm hung khí đuổi chém nhau trong một cây xăng ở TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Ngày 6-6, Công an phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác minh nhóm thanh niên hơn chục người điều khiển xe máy, trên tay cầm theo hung khí chạy vào một cây xăng trên đường Độc Lập, TP Dĩ An đuổi chém nhau, náo loạn cả khu vực.

Xác minh nhóm thanh niên cầm hung khí đuổi chém nhau trong cây xăng ở Bình Dương.

Vụ việc xảy ra khoảng 22 giờ 5 phút ngày 5-6, tại một cây xăng trên đường Độc Lập, phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Theo hình ảnh từ clip lan truyền trên mạng xã hội sáng 6-6, nhóm hơn chục thanh niên điều khiển xe máy, tay cầm hung khí xông vào cây xăng la hét, đuổi chém nhau loạn xạ.

Có thời điểm cả nhóm xông vào văn phòng cây xăng để tiếp tục đánh nhau. Sau khi rời đi, nhóm này tiếp tục quay lại và hô hào đuổi chém.

Nhóm thanh niên cầm theo hung khí chạy xộc vào cây xăng rồi đuổi chém. Ảnh cắt từ clip

Anh Nguyễn Thanh V (30 tuổi, ngụ Bình Dương) cho biết: “Lúc này tôi đang chở hàng tại đây thì phát hiện vụ việc, tôi cũng hoảng sợ nên chỉ quay clip lại một chút rồi rời đi, hình như hai nhóm đánh nhau ở ngoài, một nhóm bỏ chạy vào cây xăng thì bị nhóm kia đuổi tới”.

Sau khi rời đi, nhóm này tiếp tục quay lại và hô hào đuổi chém. Ảnh cắt từ clip.

Đại diện Công an phường Dĩ An, TP Dĩ An cho biết, đơn vị đã xuống hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và xác minh vụ việc trên.