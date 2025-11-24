Truy tố 11 bị can trong đường dây buôn lậu vàng và trốn thuế 24/11/2025 12:43

(PLO)- Lợi dụng chênh lệch giá vàng nguyên liệu trong nước cao, bị can Trần Thị Hoàn và các đồng phạm đã buôn lậu vàng, tiêu thụ hơn 546 kg, trị giá hơn 1.208 tỉ đồng.

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 11 bị can trong vụ án Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Vàng Việt Nam và các tổ chức, địa phương liên quan.

Các bị can trong vụ án. Ảnh: BCA

Có 8 bị can bị truy tố về tội buôn lậu, trong đó có bị can Trần Thị Hoàn (kinh doanh vàng bạc); Phạm Tuấn Hải (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long); Trần Thành Hiếu (nhân viên Công ty Hoàn Huế); Vàng Thị Phượng (lao động tự do)...

Có 3 bị can bị truy tố về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng gồm Trần Như My (Chủ tịch HĐQT Công ty vàng Việt Nam); Phùng Thị Thuyết (Phó Tổng Giám đốc Công ty vàng Việt Nam); Nguyễn Thị Hợp (Kế toán trưởng Công ty vàng Việt Nam).

Theo cáo buộc, lợi dụng chênh lệch giá vàng nguyên liệu trong nước cao, giá vàng nguyên liệu tại Trung Quốc thấp hơn, từ ngày 2-9-2024 đến ngày 2-12-2024, bị can Trần Thị Hoàn đã thỏa thuận với đối tượng có tên là Bà Béo (quốc tịch Trung Quốc) và Phạm Tuấn Hải buôn lậu vàng nguyên liệu từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam. Các bị can đã tiêu thụ hơn 546 kg vàng, trị giá hơn 1.208 tỉ đồng mà không có giấy phép do NHNN cấp.

Trong đó, Hoàn mua của Bà Béo tổng số hơn 97 kg vàng, trị giá hơn 208 tỉ đồng; mua của Phạm Tuấn Hải 449 kg vàng, trị giá 999 tỉ đồng, hưởng lợi số tiền 100 triệu đồng. Bị can Phạm Tuấn Hải buôn lậu 449 kg vàng, trị giá hơn 999 tỉ đồng.

Các bị can Trần Thành Hiếu, Nông Thị Thùy Linh, Lương Thị Bích Hà, Liềng Thị Thực, Vàng Thị Phượng đồng phạm với Trần Thị Hoàn buôn lậu vàng trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam, theo từng công đoạn: vận chuyển, giao nhận tiền, vàng.

Trong đó bị can Trần Thành Hiếu đồng phạm buôn lậu hơn 546 kg vàng, tổng trị giá hơn 1.208 tỉ đồng; các bị can Liềng Thị Thực, Nông Thị Thùy Linh đồng phạm buôn lậu hơn 521 kg vàng, trị giá hơn 1.151 tỉ đồng; bị can Lương Thị Bích Hà đồng phạm buôn lậu 46 kg vàng, trị giá hơn 99,6 tỉ đồng (các bị can đều là người thân hoặc nhân viên của Hoàn, làm công hưởng lương, không được hưởng lợi); bị can Vàng Thị Phượng đồng phạm buôn lậu hơn 97,3 kg vàng, trị giá hơn 208 tỉ đồng, được hưởng lợi 24 triệu đồng.

Bị can Nguyễn Thị Phương Nga đồng phạm với bị can Phạm Tuấn Hải buôn lậu 14 kg vàng, trị giá hơn 31 tỉ đồng, được hưởng lợi 3,5 triệu đồng.

Đối với hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, trong thời gian từ năm 2023 và sáu tháng đầu năm 2024, bị can Trần Như My, Chủ tịch HĐQT, đã chỉ đạo bị can Phùng Thị Thuyết, Phó Tổng Giám đốc, bị can Nguyễn Thị Hợp, Kế toán trưởng Công ty Vàng Việt Nam kê khai không trung thực, để ngoài sổ kế toán, không kê khai thuế đối với hàng hóa mua vào, bán ra của Công ty Vàng Việt Nam. Từ đó làm giảm doanh thu, giảm lợi nhuận, giảm số thuế GTGT, thuế TNDN phải nộp.

Hậu quả, các bị can gây thiệt hại về thuế cho nhà nước tổng số tiền hơn 5 tỉ đồng gồm hơn 2,3 tỉ đồng thuế TNDN năm 2023; hơn 1,1 tỉ đồng thuế GTGT năm 2023 và hơn 1,5 đồng thuế GTGT 6 tháng đầu năm 2024.