Ngồi trên đường ray, người đàn ông ở Huế bị tàu hỏa tông tử vong 22/12/2025 08:01

(PLO)- Đang ngồi trên khu vực đường sắt lúc đêm khuya, người đàn ông bị tàu hỏa chạy hướng Bắc - Nam tông trúng, tử vong tại chỗ.

Ngày 22-12, UBND phường An Cựu, TP Huế cho biết trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ tai nạn đường sắt, khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ.

Người đàn ông tử vong được đưa về nhà để lo hậu sự.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ 25 ngày 21-12, tàu hỏa HH7 lưu thông theo hướng Bắc - Nam, khi đến lý trình km 690+800 (đoạn qua phường An Cựu) thì xảy ra va chạm với ông Nguyễn Văn Trọng (68 tuổi, ngụ tại phường Thanh Thủy).

Theo cơ quan chức năng, vào thời điểm tàu đến, ông Trọng đang ngồi trên khu vực đường sắt. Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường An Cựu đã báo cáo Phòng PC01, đồng thời phối hợp với Phòng PC09 và Viện KSND Khu vực 1 - Huế tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.