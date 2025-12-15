Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Quảng Trị tổ chức kiểm điểm 15/12/2025 18:39

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm việc chậm khắc phục sự cố sạt lở, vắng mặt tại cuộc họp mà không báo cáo theo quy định của Đảng và Nhà nước.

Ngày 14-12, Văn phòng Chính phủ đã phát Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về công tác khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ và thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà ở bị sập đổ, trôi, hư hỏng do thiên tai, bão, lũ vừa qua trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, chiều 13-12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc làm việc với các bộ ngành và tỉnh Quảng Trị về tình hình thiệt hại và kết quả khắc phục hậu quả bão lũ vừa qua trên địa bàn, sớm ổn định đời sống người dân và khôi phục sản xuất kinh doanh, trong đó có việc khôi phục nhà ở cho 12 hộ dân bị sạt lở nhà tại xã Khe Sanh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với các bộ ngành và tỉnh Quảng Trị về tình hình thiệt hại và kết quả khắc phục hậu quả bão lũ vừa qua - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thông báo kết luận nêu: Thiệt hại do thiên tai, bão lũ tại tỉnh Quảng Trị từ đầu năm đến nay, đặc biệt là trong các đợt bão, lũ vừa qua là rất lớn cả về người và tài sản, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, một lần nữa Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn với Nhân dân vùng bị thiên tai, bão lũ, chia sẻ với những khó khăn, vất vả của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Quảng Trị.

Đồng thời, biểu dương tinh thần nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Quảng Trị đã phát huy tinh thần tự lực, tự cường, vượt khó, kịp thời hỗ trợ Nhân dân hoàn thành việc sửa chữa 3.466 nhà bị hư hại (dưới 30%), xây dựng lại xong 08 căn nhà bị sập đổ, hư hại nặng, bảo đảm chốn an cư cho người dân sau thiên tai.

Về công tác khắc phục sự cố sạt lở ảnh hưởng đến an toàn nhà ở của 12 hộ dân tại xã Khe Sanh, các cơ quan của tỉnh Quảng Trị có thiếu sót, chưa tuân thủ đúng quy định, chưa kịp thời xử lý ngay khi xảy ra tình huống khẩn cấp về thiên tai. Hiện nay sau gần 1 tháng, 12 hộ dân với 47 nhân khẩu chưa thể trở về nhà, phải ở tạm tại trụ sở cơ quan huyện Hướng Hóa cũ. Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cần tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm việc chậm khắc phục sự cố sạt lở và vắng mặt tại cuộc họp mà không báo cáo theo quy định của Đảng và Nhà nước; báo cáo cấp có thẩm quyền và Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20-12-2025.

Bảo đảm việc xử lý phòng, chống sạt lở xong trước ngày 31-12

Thông báo nêu rõ, việc chăm lo chỗ ở cho Nhân dân theo “Chiến dịch Quang Trung” nói chung và 12 hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở tại khu vực xã Khe Sanh nói riêng, bảo đảm người dân có chỗ ở ổn định trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ là việc rất quan trọng, cấp bách, không chỉ là trách nhiệm chính trị bình thường mà là mệnh lệnh từ trái tim đến trái tim, là tình cảm đối với Nhân dân với tình dân tộc, nghĩa đồng bào sâu nặng. Do vậy, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và các cơ quan có liên quan phải đặt mình vào địa vị của người dân, tránh quan liêu, hình thức, coi việc của người dân như việc của nhà mình; phối hợp với lực lượng quân đội tập trung toàn lực để xử lý ngay.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị chịu trách nhiệm chỉ đạo khẩn trương chuẩn bị ngay mặt bằng, nguyên, vật liệu, các điều kiện và thủ tục pháp lý cần thiết theo tình huống khẩn cấp, bảo đảm đúng quy định. Bộ Quốc phòng điều động ngay lực lượng công binh hỗ trợ địa phương thực hiện công tác thi công công trình chống sạt lở và hỗ trợ Nhân dân sửa chữa nhà cửa.

Ban Thường vụ tỉnh ủy Quảng Trị phân công 01 đồng chí trong thường trực Tỉnh ủy trực tiếp chỉ đạo việc này, bảo đảm việc xử lý phòng, chống sạt lở xong trước ngày 31-12 để người dân sớm được trở về nhà, sửa chữa nhà cửa, ổn định lại hoạt động sản xuất kinh doanh cho Nhân dân. Về lâu dài, cần tiếp tục nghiên cứu có phương án tiêu thoát nước, bảo đảm ổn định cho các công trình cơ sở hạ tầng và nhà ở của Nhân dân trong khu vực; có quy định, hướng dẫn việc quản lý hoạt động xây dựng, sản xuất trong khu vực tránh làm gia tăng nguy cơ gây sạt lở, rủi ro thiên tai.

Không để cán bộ vô cảm với những khó khăn của Nhân dân

Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tiếp tục chỉ đạo thường xuyên nắm chắc tình hình Nhân dân, làm tốt công tác thăm hỏi, động viên Nhân dân ở những nơi bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ trên toàn tỉnh, nhất là những nơi khó khăn, hộ nghèo, gia đình chính sách, đối tượng yếu thế, chống bệnh quan liêu, hình thức, xa cơ sở, xa dân. Đặc biệt là không để cán bộ các cấp vô cảm với những khó khăn của Nhân dân khi bị thảm họa thiên tai, dịch bệnh...

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị kịp thời cân đối nguồn lực để tạo sinh kế, hỗ trợ Nhân dân nhanh chóng khôi phục sản xuất kinh doanh (nhất là trồng trọt, tái đàn vật nuôi, dịch vụ,...) để người dân có thu nhập, thực sự ổn định đời sống. Trường hợp vượt quá khả năng cân đối của địa phương, cần có sự hỗ trợ nguồn lực từ trung ương để hỗ trợ Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị kịp thời có đơn đề xuất hỗ trợ cụ thể, bảo đảm chính xác, khả thi, hiệu quả, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20-12.

Thanh tra đột xuất việc hỗ trợ để bảo đảm đúng đối tượng, tránh tham nhũng

Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục theo dõi, đôn đốc, cập nhật, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”, báo cáo Thủ tướng Chính phủ hằng tuần theo quy định.

Thanh tra Chính phủ thực hiện nhiệm vụ thanh tra đột xuất việc đánh giá, thống kê số liệu, báo cáo thiệt hại và đề xuất hỗ trợ của các địa phương, việc sử dụng nguồn lực được hỗ trợ để khắc phục hậu quả thiên tai của các địa phương, bảo đảm đúng phạm vi, đối tượng, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực.