Vợ chồng chủ hệ thống Mailisa đã nộp 300 tỉ đồng khắc phục hậu quả 15/12/2025 18:47

(PLO)- Cơ quan cảnh sát điều tra cho biết đã thu thập mẫu tất cả các sản phẩm do hệ thống Mailisa bán ra thị trường và đang đánh giá, giám định.

Chiều 15-12, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin tình hình, kết quả công tác công an năm 2025.

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ chủ trì họp báo thông tin tình hình, kết quả công tác công an năm 2025. Ảnh: MT

Tại họp báo phóng viên đặt câu hỏi liên quan đến tiến độ điều tra vụ án xảy ra tại thẩm mỹ viện Mailisa.

Trả lời, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an cho biết, qua nắm bắt tình hình, cơ quan này đã phát hiện dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh mỹ phẩm của các công ty trong hệ sinh thái Mailisa do Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh điều hành.

Trên cơ sở điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, ngày 21-11-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công An đã khởi tố vụ án buôn lậu xảy ra tại công ty MK Skincare và các địa phương liên quan, đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra đối với 8 đối tượng về tội Buôn lậu, quy định tại Điều 188 Bộ Luật Hình sự.

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng C03 thông tin về vụ án Thẩm mỹ viện Mailisa. Ảnh: MINH TRÚC

Tám đối tượng gồm Phan Thị Mai, Hoàng Kim Khánh, Trần Đan Phượng, Nguyễn Thị Ngọc Trúc; Vương Phương Nghị, Võ Hoài Sơn, Lu XueYi và Đỗ Bích Thủy.

Đến nay, cơ quan điều tra đã xác định tổng giá trị hàng hóa buôn lậu trong thời gian từ 2020-2024 tạm tính khoảng 370 tỉ đồng.

Và cơ quan Cảnh cảnh sát điều tra Bộ Công An đã thu hồi qua 3 tỉ đồng, 4.000 USD, 300 lượng vàng, 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngoài ra, đối tượng Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh đã tự nguyện nộp 300 tỉ đồng vào ngân sách Nhà nước để khắc phục hậu quả.

“Trong quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành thu thập mẫu tất cả các sản phẩm do hệ thống Mailisa bán ra thị trường. Hiện, đang phối hợp với các quan chuyên môn để đánh giá, giám định các sản phẩm này”.