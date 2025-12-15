Vợ chồng chủ hệ thống Mailisa đã nộp 300 tỉ đồng khắc phục hậu quả

Chiều 15-12, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin tình hình, kết quả công tác công an năm 2025.
Tại họp báo phóng viên đặt câu hỏi liên quan đến tiến độ điều tra vụ án xảy ra tại thẩm mỹ viện Mailisa.
Trả lời, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an cho biết, qua nắm bắt tình hình, cơ quan này đã phát hiện dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh mỹ phẩm của các công ty trong hệ sinh thái Mailisa do Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh điều hành.
Trên cơ sở điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, ngày 21-11-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công An đã khởi tố vụ án buôn lậu xảy ra tại công ty MK Skincare và các địa phương liên quan, đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra đối với 8 đối tượng về tội Buôn lậu, quy định tại Điều 188 Bộ Luật Hình sự.
Tám đối tượng gồm Phan Thị Mai, Hoàng Kim Khánh, Trần Đan Phượng, Nguyễn Thị Ngọc Trúc; Vương Phương Nghị, Võ Hoài Sơn, Lu XueYi và Đỗ Bích Thủy.
Đến nay, cơ quan điều tra đã xác định tổng giá trị hàng hóa buôn lậu trong thời gian từ 2020-2024 tạm tính khoảng 370 tỉ đồng.
Và cơ quan Cảnh cảnh sát điều tra Bộ Công An đã thu hồi qua 3 tỉ đồng, 4.000 USD, 300 lượng vàng, 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngoài ra, đối tượng Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh đã tự nguyện nộp 300 tỉ đồng vào ngân sách Nhà nước để khắc phục hậu quả.
“Trong quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành thu thập mẫu tất cả các sản phẩm do hệ thống Mailisa bán ra thị trường. Hiện, đang phối hợp với các quan chuyên môn để đánh giá, giám định các sản phẩm này”.
Thẩm mỹ viện Mailisa là thương hiệu có tiếng trong ngành làm đẹp tại Việt Nam, được bà Phan Thị Mai (50 tuổi, quê Hà Tĩnh) và ông Hoàng Kim Khánh thành lập năm 1998. Thẩm mỹ viện này có hệ thống nhiều chi nhánh trên toàn quốc.
Ngày 21-11, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự buôn lậu xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan.
Theo Bộ Công an, qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu phát hiện dấu hiệu sai phạm trong hoạt động kinh doanh mỹ phẩm của các công ty trong hệ sinh thái Mailisa do bà Phan Thị Mai và ông Hoàng Kim Khánh điều hành.
Bước đầu điều tra xác định trong thời gian từ năm 2020 - 2024, với mục đích nhập mỹ phẩm về Việt Nam bán kiếm lời thông qua chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa, bà Phan Thị Mai cùng chồng là ông Hoàng Kim Khánh mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu (Trung Quốc) với giá rẻ, không đảm bảo chất lượng và thành phần theo công bố, không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc.
Sau đó câu kết với các đối tượng người Trung Quốc, ký kết hợp đồng ngụy tạo, thay đổi nguồn gốc mỹ phẩm (từ Quảng Châu, Trung Quốc thành Hong Kong) để được cấp CFS tại Hong Kong.
Nhóm của bà Mai tổ chức nhập lậu về Việt Nam và quảng cáo là mỹ phẩm được sản xuất tại Hong Kong thu hút sự tin tưởng của khách hàng trong nước, bán với giá cao gấp nhiều lần, thu lời bất chính hàng nghìn tỉ đồng (chỉ tính riêng 3/100 sản phẩm chủ đạo hệ thống Mailisa cung cấp trên thị trường).
Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố.