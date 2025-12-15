Bí thư TP.HCM: Củng cố lòng tin của người dân từ việc nhỏ nhất 15/12/2025 14:51

(PLO)- Xuyên suốt phiên thảo luận, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang luôn nhắc đến tinh thần “phải thật sự hướng đến người dân”. Nếu xã, phường nào cũng làm được những việc như vậy thì lòng tin của người dân đối với Đảng và Nhà nước sẽ ngày càng được củng cố.

Sáng 15-12, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM tổ chức hội nghị lần thứ hai (mở rộng).

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã chia tổ để thảo luận nhiều nội dung quan trọng nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM đề ra trước đó.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng các Phó Bí thư Thành ủy tại hội nghị. Ảnh: THUẬN VĂN

Tại tổ thảo luận số 1, ông Nguyễn Đình Khánh - Bí thư Đảng ủy xã Dầu Tiếng, cho biết xã sẽ phát triển mạnh về du lịch trong thời gian tới. Do đó, đội ngũ cán bộ, công chức cần được trang bị tốt về ngoại ngữ và công nghệ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.



Theo ông Nguyễn Đình Khánh, Trung tâm hành chính công của xã hiện hoạt động hiệu quả, song địa phương vẫn tiếp tục đầu tư để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Cụ thể, chính quyền đề xuất đầu tư thêm mái che nhằm tránh nắng, tạo thuận lợi cho người dân đến liên hệ công việc, trang bị xe lăn và thiết kế lối đi riêng cho người tàn tật. Đồng thời, vào mùa mưa, địa phương cũng chuẩn bị thêm 10 cây dù lớn tại các nhà xe để đón người dân vào làm thủ tục.

Ông Nguyễn Đình Khánh, Bí thư Đảng ủy xã Dầu Tiếng, nêu mục tiêu phát triển địa phương. Ảnh: THUẬN VĂN

Cũng tại phiên thảo luận, Bí thư Đảng ủy xã Long Sơn Nguyễn Tấn Cường, cho rằng công tác quy hoạch (cả về quy hoạch tổng thể lẫn quy hoạch kinh tế- xã hội) cần được đẩy nhanh hơn nữa để kịp thời cụ thể hóa các mục tiêu đã đề ra, cũng như tận dụng các cơ chế, chính sách mà Chính phủ cho phép nhằm mở rộng dư địa phát triển cho TP.HCM.

Bởi theo ông, nếu tiếp tục dựa trên các quy hoạch đã được phê duyệt trước đây mà không kịp thời điều chỉnh, khi ban hành quy hoạch mới sẽ khó quay lại chỉnh sửa những việc đã triển khai.

Bí thư Đảng ủy xã Long Sơn Nguyễn Tấn Cường nêu các kiến nghị về việc sớm điều chỉnh quy hoạch. Ảnh: THUẬN VĂN

“Do đó, nhiệm vụ trọng yếu hiện nay là đẩy nhanh tiến độ phê duyệt quy hoạch và điều chỉnh các quy hoạch liên quan, đặc biệt đối với các khu vực liền kề và không gian phát triển mới” - ông Cường nói.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang ghi nhận các ý kiến thảo luận, đồng thời đánh giá cao những cách làm của địa phương trong chăm lo đời sống người dân, tạo niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân.

Bí thư Thành ủy TP.HCM luôn nhắc tinh thần “phải thật sự hướng đến người dân”. Ảnh: THUẬN VĂN

Bí thư Trần Lưu Quang bày tỏ sự xúc động trước những việc làm rất cụ thể, thiết thực như che mái tôn để người dân đến làm việc, trang bị xe lăn, chuẩn bị dù che mưa nắng.

Theo ông, nếu xã, phường nào cũng làm được những việc như vậy thì lòng tin của người dân đối với Đảng và Nhà nước sẽ ngày càng được củng cố từ những việc rất nhỏ như vậy.

Về vấn đề quy hoạch, Bí thư Trần Lưu Quang đồng tình với ý kiến của đại biểu, phải đảm bảo bản quy hoạch không xung đột. Hiện TP đã giao cho Sở QH-KT nghiên cứu và đưa ra quy hoạch phù hợp với tình hiện nay.