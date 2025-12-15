Bí thư Trần Lưu Quang: TP.HCM rất cần ý tưởng hay, cách làm mới 15/12/2025 09:21

(PLO)- Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh TP rất cần những ý tưởng hay, cách làm mới để khởi động thuận lợi từ năm 2026, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Sáng 15-12, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức hội nghị lần thứ hai (mở rộng).

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh đây là hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng. Hội nghị tập trung trả lời câu hỏi: Trong 5 năm tới, Ban Chấp hành Đảng bộ TP sẽ làm gì, chỉ đạo thế nào để TP đạt các mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội?

Sáng 15-12, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức hội nghị lần thứ hai. Ảnh: THUẬN VĂN

Gợi mở vấn đề, Bí thư Trần Lưu Quang cho rằng năm qua là năm nhìn lại, năm cuối nhiệm kỳ với nhiều thay đổi mang tính cách mạng.

Trước hết là sự thay đổi trong phương thức quản trị hệ thống chính trị. Việc sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền hai cấp... buộc toàn hệ thống phải thay đổi tư duy, cách làm mới.

Người đứng đầu Đảng bộ TP.HCM nhìn nhận, ngay cả Trung ương cũng chưa hình dung hết kết quả đạt được. Dù vậy, nhiệm vụ phía trước còn rất lớn. Theo ông, mô hình chính quyền hai cấp đã vận hành mức khá. Khối lượng công việc tại TP.HCM rất lớn nhưng kết quả đạt được đáng khích lệ.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh; Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông; Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà trao đổi tại hội nghị. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận hai nhóm nhiệm vụ lớn.

Nhóm thứ nhất là giải quyết các tồn tại như ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm không khí và phấn đấu xây dựng thành phố không ma túy. Cạnh đó là việc xử lý các dự án tồn đọng, các vụ khiếu kiện kéo dài.

Nhóm thứ hai là xác định rõ vai trò, sứ mệnh mới của TP.HCM: đầu tàu kinh tế, trung tâm khoa học - công nghệ, nơi thử nghiệm các mô hình mới như trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do.

Mục tiêu cuối cùng, theo Bí thư Trần Lưu Quang, là chất lượng sống của người dân ngày càng tốt hơn.

Về thuận lợi, ông nhận định cơ chế chung ngày càng thông thoáng. Quốc hội vừa sửa đổi Nghị quyết 98, mở ra không gian phát triển mới cho TP.HCM.

"Với những công cụ, cơ chế như vậy, TP hoàn toàn có cơ sở để làm được rất nhiều việc lớn", Bí thư TP.HCM chia sẻ.

Ông cũng nhắc lại khẳng định của Chủ tịch UBND TP.HCM về việc năm sau TP sẽ trở thành một "đại công trường". Vấn đề là làm thế nào để đạt mục tiêu, cần được làm rõ tại hội nghị.



Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: THUẬN VĂN

Kết luận, Bí thư TP.HCM yêu cầu các Thành ủy viên tích cực phát biểu, đóng góp trí tuệ chung.

"Chúng tôi rất cần những ý tưởng hay, cách làm mới, hiệu quả, để thành phố có thể khởi động thuận lợi ngay từ năm 2026, hướng tới mục tiêu tổng thể là tăng trưởng hai con số", Bí thư Trần Lưu Quang khẳng định.