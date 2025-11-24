Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang kiểm tra tiến độ thi công nhà máy đốt rác phát điện 24/11/2025 21:32

(PLO)- Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác đã làm việc với các công ty về tiến độ xây dựng, chuyển đổi sang nhà máy đốt rác phát điện.

Theo Sài Gòn Giải Phóng, chiều 24-11, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM, làm trưởng đoàn kiểm tra, làm việc về xử lý rác thải trên địa bàn TP tại Khu Liên hợp xử lý rác thải rắn Tây Bắc.

Đoàn công tác đã khảo sát thực địa, nắm tiến độ xây dựng nhà máy đốt rác phát điện của Công ty cổ phần Vietstar và Công ty cổ phần đầu tư phát triển Tâm Sinh Nghĩa.

Đoàn công tác đã khảo sát thực địa, nắm tiến độ xây dựng nhà máy đốt rác phát điện của Công ty cổ phần Vietstar và Công ty cổ phần đầu tư phát triển Tâm Sinh Nghĩa. Ảnh: SGGP

Trong quá trình kiểm tra, đoàn cũng khảo sát các hạng mục của dự án chuyển đổi công nghệ của Công ty cổ phần Vietstar gồm dây chuyền phân loại rác đầu vào, thi công nhà máy đốt phát điện; khảo sát thực địa công trường thi công dự án chuyển đổi công nghệ xử lý rác của Công ty cổ phần ĐTPT Tâm Sinh Nghĩa.

Dịp này, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác đã làm việc với hai công ty về tiến độ xây dựng, chuyển đổi sang các nhà máy đốt rác phát điện và các khó khăn vướng mắc.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh, TP đã chuyển cách tiếp cận "coi rác là rác" sang cách tiếp cận "coi rác là tài nguyên" để đẩy mạnh thu hút đầu tư lĩnh vực này.

Sau khi nghe báo cáo tiến độ xây dựng các nhà máy đốt rác phát điện, Bí thư Thành ủy TP.HCM ghi nhận nỗ lực đầu tư công nghệ xử lý rác của hai công ty và đề nghị phía công ty bảo đảm tiến độ các dự án. Đặc biệt, nhà máy đốt rác phát điện và dự án chuyển đổi công nghệ xử lý rác phải hoàn thành đúng tiến độ vào năm 2026.

Ông Trần Lưu Quang cũng lưu ý phải quản lý chặt chẽ việc chôn lấp tro bay phát sinh trong quá trình đốt rác phát điện vì đây là chất thải nguy hại, cần được xử lý đúng quy chuẩn.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang ghi nhận các kiến nghị của hai công ty, giao UBND TP.HCM cùng các sở ngành liên quan nghiên cứu, tháo gỡ kịp thời.

Trong đó, TP.HCM phải sớm điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 và điều chỉnh cục bộ quy hoạch 1/500 tại Khu liên hợp xử lý rác thải rắn Tây Bắc để các doanh nghiệp có cơ sở pháp lý triển khai đúng tiến độ.

Đồng thời, bổ sung quy hoạch đường dây điện đấu nối từ tuyến 110kV Phước Hiệp để bảo đảm nguồn điện cho các nhà máy xử lý rác. Trong đó, cần đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai tuyến điện đúng tiến độ.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng yêu cầu, phải có các giải pháp hỗ trợ các công ty thuận lợi hơn trong vận chuyển và thu gom rác. Việc mở mới các trạm trung chuyển rác phải được ưu tiên và cần trang bị máy móc phù hợp để cơ khí hóa bước đầu quy trình thu gom, ép rác.