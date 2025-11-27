Bí thư Trần Lưu Quang: Lực lượng vũ trang TP.HCM sẵn sàng ứng phó với thiên tai, sự cố 27/11/2025 15:39

(PLO)- Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang yêu cầu lực lượng vũ trang TP cùng các địa phương chủ động rà soát, sẵn sàng ứng phó với thiên tai, ngập úng, kẹt xe, hỏa hoạn..., sẵn sàng huy động lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn.

Ngày 27-11, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM, Bí thư Đảng ủy Quân sự TP.HCM Trần Lưu Quang đã dự và chủ trì phiên họp Đảng ủy Quân sự TP.HCM phiên cuối năm 2025.

Thiếu tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7, đánh giá tình hình thiên tai, bão lũ, hạn hán... ảnh hưởng đến mọi mặt trong đời sống xã hội, tác động đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của lực lượng Quân khu 7 nói chung, của Bộ Tư lệnh TP.HCM nói riêng.

Để chung tay với các địa phương vùng bão lũ, Quân khu 7 đã huy động hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, vận chuyển hàng hóa, trang thiết bị hỗ trợ các địa phương.

Thiếu tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7 phát biểu tại phiên họp. Ảnh: QUÂN KHU 7

Thiếu tướng Lê Xuân Thế cho biết Bộ Tư lệnh TP.HCM đã tập trung làm tốt công tác diễn tập phòng thủ khu vực, diễn tập phòng thủ dân sự cho các phường, xã, đặc khu tại TP. Đồng thời, đề ra nhiều phương án xử lý các tình huống, tránh để bị động, bất ngờ, nhất là trong công tác phòng chống thiên tai, bão lũ.

Thời gian tới, Thiếu tướng Lê Xuân Thế đề nghị Đảng ủy Quân sự TP.HCM chỉ đạo Bộ Tư lệnh TP chủ động nắm chắc, dự báo, đánh giá đúng tình hình, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ - cứu nạn, sẵn sàng lực lượng, phương tiện và các phương án phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ - cứu nạn.

Đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, phường, đặc khu của thành phố; tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ thống văn bản điện tử, cơ sở dữ liệu thống nhất, đồng bộ...

Phát biểu tại đây, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho rằng thời gian qua công tác nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng tại địa bàn đạt được những kết quả toàn diện.

Đảng ủy Quân sự TP.HCM đã chỉ đạo Bộ Tư lệnh TP.HCM phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ vững chắc.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang yêu cầu lực lượng vũ trang TP.HCM, cấp ủy, chính quyền các phường, xã, đặc khu của TP phải quan tâm, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng, gắn với phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; có sự phối hợp giữa lực lượng quân sự, biên phòng trong xử lý các vấn đề ở địa phương.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng yêu cầu lực lượng vũ trang TP cùng với các địa phương chủ động rà soát, sẵn sàng ứng phó với thiên tai, ngập úng, kẹt xe, hỏa hoạn, sự cố an toàn điện, dịch bệnh..., sẵn sàng huy động lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn.

Song song đó, chủ động nắm, dự báo, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu xử lý có hiệu quả các tình huống về quốc phòng, an ninh; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm đầy đủ lực lượng, phương tiện, phương án trong mọi tình huống, tập trung giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng thời, tập trung làm tốt công tác xây dựng lực lượng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng vũ trang TP vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, đặc biệt là vững mạnh về chính trị, tư tưởng.