Bộ Tư lệnh tăng cường 250 Cảnh sát cơ động cho công an 16 quận huyện TP.HCM dịp Tết 26/12/2024 20:35

Chiều ngày 26-12, Công an TP.HCM tổ chức Lễ giao nhận giữa Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động và Công an TP về việc tăng cường, hỗ trợ lực lượng đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 trên địa bàn.

Lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động được tăng cường đến công tác tại Công an 16 quận, huyện thuộc Công an TP. Ảnh: CA

Theo Công an TP.HCM, đây là hoạt động nhằm giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, các hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và các sự kiện lớn của đất nước.

Lực lượng thuộc Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động được tăng cường đến Công an 16, quận huyện thuộc Công an TP.HCM. Ảnh: CA

250 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động được tăng cường đến công tác tại Công an 16 quận, huyện thuộc Công an TP để hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố từ ngày 26-12-2024 đến hết ngày 14-2-2025.

Lực lượng thuộc Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động sẽ hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố từ ngày 26-12-2024 đến hết ngày 14-2-2025. Ảnh: CA

Việc tăng cường lực lượng Cảnh sát Cơ động hỗ trợ cho Công an TP trong cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự có ý nghĩa quan trọng, giúp Công an TP đảm bảo lực lượng, phương tiện thường trực sẵn sàng chiến đấu, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống; chủ động trong công tác tuần tra, kiểm soát; phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và du khách vui xuân đón Tết Ất Tỵ 2025.