12 người của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa bị khởi tố 26/12/2024 20:39

(PLO)- Theo Bộ Công an, các giám định viên của vụ án Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, Đồng Nai đã gây hậu quả nặng nề cho xã hội, làm méo mó nghề nghiệp...

Chiều 26-12, tại buổi họp báo do Bộ Công an tổ chức, Thiếu tướng Phan Mạnh Trường, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (C02) cho biết, đến nay, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 16 người trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Trong đó, có 12 người là nhân viên, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, Đồng Nai về hành vi môi giới, đưa và nhận hối lộ.

Đại diện C02 cho biết, lợi dụng chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước miễn chịu trách nhiệm hình sự đối với những người bị bệnh tâm thần, thời gian qua nhiều người phạm tội đã câu kết với một số nhân viên, lãnh đạo của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa để làm sai lệch hồ sơ, kết luận pháp y. Trong số những người này có cả người phạm tội về ma túy với khung hình phạt tử hình.

"Đối với lĩnh vực pháp y tâm thần, hiện cả nước chỉ có 2 viện, 5 đơn vị giám định. Đây là lĩnh vực chuyên sâu, rất khó. Các giám định viên của vụ án Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, Đồng Nai, trong thời gian dài đã phạm tội, gây hậu quả nặng nề cho xã hội, làm méo mó nghề nghiệp"- Thiếu tướng Trường nói.

Thiếu tướng Phan Mạnh Trường thông tin tại buổi họp báo. Ảnh PHI HÙNG

Theo thiếu tướng Phan Mạnh Trường, hiện một số hành vi khác của các bị can đang được Cơ quan CSĐT điều tra làm rõ.

Bộ Công an cũng chỉ đạo các lực lượng phối hợp với những đơn vị chức năng có liên quan rà soát, kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác giám định pháp y tâm thần để tránh bỏ lọt tội phạm cũng như chặn đứng hành vi của các y, bác sỹ trong việc lợi dụng vị trí công tác để làm sai lệch hồ sơ, kết quả giám định.

Trước đó, tháng 6-2024, C02 đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương bắt nhiều cán bộ thuộc Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa. Trong số các bị can có bác sĩ Lê Văn Hùng, Viện trưởng; bác sĩ Nguyễn Thành Công, Viện phó.

Những người này bị cáo buộc đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ để tạo dựng hồ sơ bệnh án tâm thần, kết luận giám định tâm thần sai thực tế cho người phạm tội hoặc bị kết án tù, nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Hiện vụ việc vẫn đang được Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.