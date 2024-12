Đã khởi tố 17 người trong vụ án tại tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam 26/12/2024 18:04

Ngày 26-12, tại buổi họp báo do Bộ Công an tổ chức, đại diện Công an tỉnh Thái Bình cho biết, ngoài 8 bị can bị khởi tố trước đó, ngày 24-12, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố thêm 9 người trong vụ án xảy ra tại tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam, gồm: Trưởng văn phòng Tây Bắc, Trưởng Văn Phòng Tây Nguyên và các phóng viên của tạp chí này.

Trước đó, hồi tháng 10-2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với 8 cán bộ, phóng viên của tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trong những người bị khởi tố, có ông Đồng Xuân Thụ, Tổng biên tập; Nguyễn Thị Ánh Hồng, Phó tổng biên tập; Bùi Văn Toàn, Trưởng ban Kinh tế, môi trường; Cao Thị Thu, kế toán.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, cơ quan công an đã khởi tố 17 người trong vụ án xảy ra tại tạp chí Môi trường và Đô thị.