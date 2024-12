Công an tỉnh Bình Dương bắt số lượng lớn ma túy, thu giữ được cả lựu đạn 26/12/2024 17:35

Ngày 26-12, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, đã khen thưởng cho các đơn vị phá nhiều chuyên án lớn, bắt giữ hàng chục đối tượng nguy hiểm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Đại tá Trần Văn Chính đã trao thưởng cho các đơn vị. Ảnh: CA



Đại tá Trần Văn Chính đã trao thưởng cho Phòng Cảnh sát hình sự và Công an TP Thủ Dầu Một số tiền 10 triệu đồng; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy 12 triệu đồng; Phòng Cảnh sát hình sự và Công an TP Dĩ An là 12 triệu đồng.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, các đơn vị này đã triệt phá nhiều chuyên án lớn, bắt giữ hàng chục đối tượng nguy hiểm.

Hôm 15-12, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TP Thủ Dầu Một đã bắt quả tang Phan Hoàng Tiến (38 tuổi) tàng trữ gần 300 kg pháo hoa nổ các loại.

Tiếp tục điều tra, công an bắt giữ thêm hai người khác về hành vi mua, bán hàng cấm là pháo hoa lậu.

Công an phát hiện, triệt mà nhiều chuyên án ma túy. Ảnh: CA

Cùng ngày 15-12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an TP Bến Cát bắt giữ nhóm sáu người có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,7 kg ma túy các loại, 1 quả lựu đạn...

Trước đó, ngày 4-12, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TP Dĩ An bắt quả tang nhóm 10 người về hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Công an thu giữ hơn 0,6 kg ma túy các loại cùng nhiều vật chứng liên quan.