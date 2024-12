Đánh người ở Đồng Nai rồi trốn truy nã ở Nghệ An 26/12/2024 17:34

Ngày 26-12, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an TP Vinh (Nghệ An) đã bắt giữ Nguyễn Thế Sang (35 tuổi, trú tại huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) trốn lệnh truy nã về tội cố ý gây thương tích.

Nguyễn Thế Sang trốn lệnh truy nã đã bị bắt giữ.

Theo hồ sơ, từ tháng 7-2023 đến tháng 3-2024, Sang làm lái xe tại một công ty trên địa bàn thành TP.HCM. Quá trình làm nghề ở TP.HCM và Đồng Nai, Sang có quen anh VM và anh này có trình bày hoàn cảnh anh khó khăn cần Sang giúp cho vay một khoản tiền. Sang đã cho anh M vay số tiền 5 triệu đồng.

Sau đó, Sang cần tiền để giải quyết công việc nên đã gặp anh M để đòi lại số tiền cho vay anh M vay. Anh M không chịu trả còn chửi bới, thách thức dẫn đến Sang bực tức đánh anh M.

Anh M bị đánh ngất xỉu và được đưa đi cấp cứu. Còn Sang lợi dụng lúc lộn xộn đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 26-11, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai ra quyết định truy nã Sang về tội cố ý gây thương tích. Thời gian qua, Sang cắt đứt liên lạc với gia đình, lẩn trốn qua nhiều địa phương.

Sang bị Công an TP Vinh bắt giữ khi đang lẫn trốn tại khu Công nghiệp Bắc Vinh.

Hiện Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An đã bàn giao Sang cho Công an TP Biên Hòa để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.