Công an thu giữ thêm nhiều tài sản trong vụ Phó Đức Nam - TikToker Mr Pips 26/12/2024 20:24

Ngày 26-12, liên quan đến vụ án lừa đảo do Phó Đức Nam - TikToker Mr Pips thực hiện, tại cuộc họp báo do Bộ Công an tổ chức, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết công an đang tiếp tục xác minh các đối tượng liên quan, tài sản.

Tính đến ngày 10-12, lực lượng chức năng đã thu giữ thêm một ô tô Mercedes G 63; 12 tỉ đồng; 18 nhà, chung cư và biệt thự với tổng giá trị khoảng 100 tỉ đồng. Nâng tổng số tiền trong vụ án đã được thu hồi khoảng hơn 5.300 tỉ đồng.

Ngoài ra, công an xác định các đối tượng còn có tài sản ở nước ngoài, hiện đang tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để có thể hồi nhanh chóng nhất.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng thông tin tại buổi họp báo. Ảnh PHI HÙNG

Trước đó, từ ngày 30-10 đến ngày 15-11, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra các quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, không tố giác tội phạm, chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can đối với 31 người. Trong đó, 26 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ba bị can về tội rửa tiền, một bị can tội không tố giác tội phạm, một bị can tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án liên quan đến Phó Đức Nam để xử lý nghiêm theo quy định.

Công an TP Hà Nội cũng yêu cầu Lê Khắc Ngọ ra đầu thú, nộp lại tài sản đã lừa đảo chiếm đoạt để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.