2 kẻ cướp giật bị bắt sau gần 2 tháng 'ăn hàng' 26/12/2024 16:46

(PLO)- Sau gần 2 tháng truy xét, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định và bắt giữ hai nghi can cướp giật tài sản.

Ngày 26-12, tin từ Công an huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận cho biết, sau gần hai tháng truy xét, công an huyện Tánh Linh đã khởi tố, bắt bị can Bùi Văn Lộc (31 tuổi) và Nguyễn Trung Quân (30 tuổi), cùng trú thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh về tội cướp giật tài sản.

Hai kẻ cướp giật tài sản bị khởi tố, bắt giam.

Trước đó, vào khoảng 7 giờ 50 phút ngày 29-10-2024, bà Trương Thị Nh (ngụ xã Gia An, Tánh Linh) chạy xe trên đường ĐT720 thì có hai nam thanh niên áp sát xe máy, giật chiếc điện thoại di động.

Theo lời khai của bà Nh, chiếc điện thoại di động trên bà mua với giá gần 18 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Tánh Linh đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành điều tra truy xét.

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực của lực lượng trinh sát, điều tra viên tham gia, sau gần hai tháng công an đã xác định được hai kẻ cướp giật tài sản.

Tại cơ quan công an, Lộc và Quân đã thừa nhận hành vi cướp giật tài sản và cơ quan công an đã thu giữ được tang vật liên quan đến vụ án.