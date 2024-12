Đề nghị truy tố 2 thanh niên ở Bình Thuận và Đồng Nai lưu hành tiền giả 26/12/2024 16:03

(PLO)- Khám xét chỗ ở, cơ quan an ninh thu giữ hàng trăm triệu đồng mà bị can tàng trữ để lưu hành tiền giả.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Thuận vừa chuyển hồ sơ sang VKSND tỉnh Bình Thuận đề nghị truy tố hai bị can Phạm Minh Trung (30 tuổi, trú huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) và Trần Hoàng Thái Quang (22 tuổi, trú Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) về tội tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Theo kết luận điều tra, vào khoảng 21 giờ 45 ngày 17-1-2024, lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh Bình Thuận khi đang tuần tra tại khu vực khu phố 4, phường Lạc Đạo, TP Phan Thiết thì phát hiện Trần Hoàng Thái Quang có dấu hiệu lưu hành tiền giả nên tiến hành kiểm tra.

Lực lượng cảnh sát phát hiện và thu giữ của Quang 3.000.000 đồng tiền giả. Qua làm việc, Quang khai nhận đã mua tiền giả từ một thanh niên ở tỉnh Đồng Nai với giá 1 triệu đồng tiền thật đổi được 4 triệu đồng tiền giả.

Hồ sơ vụ việc được chuyển cho Cơ quan An ninh điều tra theo thẩm quyền. Ba ngày sau (20-1-2024), Tổ công tác của Cơ quan An ninh điều tra Công an Bình Thuận phối hợp với Công an Đồng Nai bắt giữ Phạm Minh Trung tại phường Suối Tre, TP Long Khánh, thu giữ trong người của Trung 18 triệu đồng tiền giả mệnh giá 500.000 đồng.

Tiến hành khám xét chỗ ở của Phạm Minh Trung tại phường Xuân An, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, lực lượng an ninh phát hiện, thu giữ hơn 200 triệu đồng tiền giả (gồm 261 tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng và 322 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng). Tổng cộng số tiền giả đã thu giữ của Phạm Minh Trung là 231.200.000 đồng.

Qua làm việc, Phạm Minh Trung khai nhận tất cả số tiền thu giữ nêu trên đều là tiền giả, Trung cất giấu nhằm mục đích bán cho người khác để kiếm lời.