Công an tỉnh Thanh Hóa khẳng định không có chuyện bắt cóc trẻ em ở huyện Thạch Thành 19/02/2025 22:15

Tối 19-2, Công an Thanh Hóa cho biết vào sáng cùng ngày trên một số phương tiện thông tin đại chúng và các trang mạng xã hội xuất hiện thông tin cảnh báo liên quan đến vụ việc bắt cóc trẻ em xảy ra trên địa bàn xã Thạch Long, huyện Thạch Thành.

Thông tin này vừa đăng tải trên các trang mạng xã hội khiến người dân ở địa phương này hoang mang.

Ngay sau đó, Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Công an huyện Thạch Thành xác minh, làm rõ.

Hình ảnh chiếc xe được Công an xã Thạch Long đưa lên nhóm zalo để cảnh báo, tuyên truyền phòng ngừa tội phạm với nghi vấn bắt cóc trẻ em.

Bước đầu, Công an huyện Thạch Thành cho biết chiều tối 18-2, Công an xã Thạch Long tiếp nhận tin báo của một phụ nữ phản ánh về việc con gái chị trên đường đi học về thì bị một người đàn ông ngồi trên ô tô mở cửa xe đưa tay ra với ý định kéo cháu lên xe. Tuy nhiên, con gái chị đã né tránh được và điều khiển xe về nhà, nói với gia đình là bị bắt cóc.

Sự việc theo trình báo là xảy ra ngày 17-2.

Theo Công an huyện Thạch Thành, do công dân trình báo chậm nên Công an xã Thạch Long đã cho đăng thông tin này lên các nhóm Zalo của Công an xã để cảnh báo, tuyên truyền, nhắc nhở người dân trong phòng ngừa tội phạm.

Tuy nhiên, khi xác minh thông tin của công dân và qua rà soát camera an ninh nơi xảy ra sự việc theo lời khai của cháu gái, Công an huyện Thạch Thành xác định không có sự việc xảy ra như tin báo của công dân.

Công an huyện Thạch Thành đã yêu cầu Công an xã Thạch Long gỡ bài, đính chính lại thông tin trên Zalo Công an xã để không gây hoang mang dư luận.