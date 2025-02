Bị phạt 7,5 triệu đồng vì chia sẻ thông tin xúc phạm lãnh đạo Đảng 19/02/2025 06:16

(PLO)- Phòng An ninh mạng phát hiện tài khoản facebook “N.H” chia sẻ bài viết có nội dung xuyên tạc, xúc phạm lãnh đạo Đảng nên đã mời làm việc.

Ngày 19-2, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ngãi (Phòng An ninh mạng) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông HN (62 tuổi, trú tại Tổ 4, phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi) số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Ông H.N bị công an xử phạt vì chia sẻ thông tin xúc phạm đến uy tín, danh dự của lãnh đạo Đảng

Trước đó, Phòng An ninh mạng phát hiện tài khoản facebook “N.H” chia sẻ bài viết có nội dung xuyên tạc, xúc phạm đến uy tín, danh dự của lãnh đạo Đảng.

Qua xác minh, lực lượng công an xác định chủ tài khoản facebook “N.H” là ông H.N.

Tại cơ quan công an, N thừa nhận hành vi sai phạm, tự giác gỡ bỏ thông tin, đồng thời cam kết không tái phạm.

Căn cứ Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị định 14/2022/NĐ-CP, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với H.N số tiền trên.