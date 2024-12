Mỗi ngày có 8-10 tấn giá đỗ chứa chất cấm bán ra thị trường ở Đắk Lắk 26/12/2024 11:43

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện các cơ sở mỗi ngày bán ra thị trường 8-10 tấn giá đỗ chứa chất cấm.

Ngày 26-12, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Đây là vụ sản xuất giá đỗ bằng hóa chất cấm với quy mô rất lớn vừa được Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện, triệt phá.

Công an tống đạt các quyết định tố tụng đối với các bị can. Ảnh: C.A

Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố bốn người, gồm Lâm Văn Đạo (34 tuổi), Vũ Duy Tư (33 tuổi), Nguyễn Văn Quynh (51 tuổi) và Nguyễn Văn Hảo (37 tuổi, cùng ngụ TP Buôn Ma Thuột), cùng tội danh trên.

"Vụ án xảy ra ở nhiều cơ sở khác nhau nên chúng tôi khởi tố bốn vụ án, bốn bị can để điều tra"- vị lãnh đạo thông tin.

Một cơ sở liên quan vụ án. Ảnh: C.A

Theo thông tin ban đầu, sau thời gian theo dõi, công an phát hiện trên mạng xã hội nổi lên một nhóm có tên "Hội Giá đỗ Miền Nam", "Hội Làm giá đỗ" có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Từ tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đồng loạt kiểm tra sáu cơ sở sản xuất giá đỗ tại TP Buôn Ma Thuột liên quan đến các hội nhóm nói trên, qua đó phát hiện nhiều vi phạm.

Quá trình kiểm tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện, thu giữ hơn 20,3 tấn giá đỗ (có giá bán ra thị trường khoảng 400 triệu đồng) mà nhóm này ngâm hoạt chất 6-Benzylaminopurine. Ngoài ra, công an thu giữ 37 can nhựa với 135 lít hoạt chất 6-Benzylaminopurine.

Một cơ sở đang đóng gói giá đỗ để bán ra thị trường. Ảnh: C.A

Bước đầu, những người trên khai trong quá trình sản xuất giá đỗ đã sử dụng vôi cục, nước giếng và hoạt chất 6-Benzylaminopurine. Hoạt chất 6-Benzylaminopurine là chất cấm, không thuộc danh mục được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm tại Việt Nam.

Nhóm người trên khai nhận chỉ trong năm 2024 đã bán ra thị trường hơn 2.900 tấn giá đỗ có ngâm hóa chất 6-Benzylaminopurine; trung bình mỗi ngày nhóm này bán ra thị trường 8- 10 tấn giá đỗ chứa chất cấm.

Nhóm người trên thừa nhận biết rõ hoạt chất 6-Benzylaminopurine là chất cấm nhưng vẫn sử dụng vì lợi nhuận. Sau mỗi lần sử dụng hóa chất cấm, những người này cất giấu vào phòng ngủ, tầng hầm để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Bên trong một cơ sở sản xuất giá đỗ sử dụng chất cấm bị phát hiện. Ảnh: C.A

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk, nhóm người trên dùng hoạt chất 6-Benzylaminopurine pha vào nước ngâm ủ làm giá đỗ, với mục đích làm cho rễ cây giá ngắn lại, thân cây giá to, mập, tăng trọng lượng, có hình thức đẹp.

Tỉ lệ pha trộn là 400 ml hoạt chất 6-Benzylaminopurine với 1.000 lít nước giếng, đủ để tưới cho ra khoảng 2 tấn giá đỗ.

Công an kiểm tra một cơ sở sản xuất giá đỗ có sử dụng chất cấm. Ảnh: C.A

Theo cơ quan chức năng, hoạt chất 6-Benzylaminopurine là chất kích thích tăng trưởng tế bào cho cây, nếu đưa vào cơ thể người sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Khi hít hoặc tiếp xúc qua da lâu dài, chất này có thể làm thai nhẹ ký, não úng thủy và các dị tật bẩm sinh; khi ăn số lượng lớn có thể gây tử vong.

Một cơ sở sản xuất giá đỗ vi phạm bị phát hiện. Ảnh: C.A

Theo cơ quan công an, trong số các cơ sở sản xuất giá đỗ có sử dụng chất cấm, có một cơ sở đã ký hợp đồng bán 350- 400kg giá đỗ mỗi ngày cho một siêu thị ở TP Buôn Ma Thuột.