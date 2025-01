Án mạng cuối năm, đôi nam nữ 19 tuổi bị sát hại trên đê biển 27/01/2025 09:32

Sáng 27-1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) đang phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An điều tra vụ án mạng xảy ra tại đê biển xã Hùng Hải (huyện Diễn Châu).

Khu vực xảy ra vụ án mạng.

Hai nạn nhân bị sát hại là Nguyễn Thị Thu Hiền (19 tuổi, trú tại thôn Ngọc Mỹ xã Hùng Hải) và Hoàng Ngọc Thông (19 tuổi, trú xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu).

Vụ án xảy ra vào đêm 26-1, tại đường đê biển thuộc thôn Cự Nại, xã Hùng Hải, khi anh Thông và chị Hiền ra đê biển ngày cuối năm.

Được biết, do mâu thuẫn, Đinh Văn Quyền (29 tuổi, trú xã Diễn Kim) dùng dao tấn công chị Hiền và anh Thông.

Người thân đau buồn bên thi thể nạn nhân.

Hậu quả, hai người tử vong, còn nghi phạm Quyền bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an xã Hùng Hải và Công an huyện Diễn Châu đã có mặt bảo vệ hiện trường, tiến hành khám nghiệm vào cuộc điều tra, truy bắt Quyền.