Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân khu 7

Ngày 15-8, trong ngày làm việc cuối cùng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đại hội đã thông báo kết quả phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu khóa XI.
Theo kết quả bầu cử, Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7 được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân khu; Thiếu tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Quân khu, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7, nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm sáu thành viên: Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; Thiếu tướng Lê Xuân Thế, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu; Đại tá Lê Xuân Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu; Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu; Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu; Đại tá Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu.
Đại hội đã tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII gồm 14 thành viên chính thức, hai thành viên dự bị.
Phát biểu bế mạc Đại hội, Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7, khẳng định thành công của Đại hội là khởi đầu rất thuận lợi để toàn Đảng bộ, Lực lượng vũ trang Quân khu tiếp tục đoàn kết thành một khối thống nhất, phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp, khai thác tối đa mọi nguồn lực.
Từ đó, triển khai thực hiện hiệu quả phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, khâu đột phá và nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới; quyết tâm nâng cao sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân, biên phòng toàn dân, gắn chặt thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân.
Cùng đó, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn chiến lược trọng điểm phía Nam của Tổ quốc.
Trong ngày, Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sát thực tiễn vào văn kiện Đại hội XIV của Đảng; dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII.
Các đại biểu khẳng định tính đúng đắn, toàn diện của chủ đề, phương hướng, mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Đồng thời đề nghị bổ sung, cụ thể hóa hơn các giải pháp về phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Cùng đó, đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII. Các ý kiến đã tập trung đánh giá toàn diện kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội trong nhiệm kỳ qua; phân tích rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm.
Nhiều ý kiến đề xuất bổ sung chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá, nhất là về xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm hậu cần – kỹ thuật, ứng dụng khoa học – công nghệ; chú trọng công tác cán bộ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, cải thiện đời sống bộ đội.