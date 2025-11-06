Quân khu 7 xuất quân 4 đội tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia 06/11/2025 18:11

Sáng 6-11, tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 (tỉnh Tây Ninh), Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban chỉ đạo 515) Quân khu 7 tổ chức lễ xuất quân giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia giai đoạn XXV (mùa khô 2025-2026).

Các vòng hoa dâng lên tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82. Ảnh: HD

Hơn 800 hài cốt liệt sĩ sẽ được quy tập về đất mẹ

Dự lễ có lãnh đạo Ban Chỉ đạo quốc gia 515, đại diện các tỉnh, thành thuộc Quân khu 7 cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ các Đội K.

Thiếu tướng Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban chỉ đạo 515 Quân khu 7, thắp hương tại Nghĩa nghĩa trang Đồi 82.

Ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, Trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh thắp hương các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Đồi 82. Ảnh: HD

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, các đại biểu dâng hoa, dâng hương, kính cẩn tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82 (tỉnh Tây Ninh).

Đại tá Thái Thành Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7, cho biết Ban Chỉ đạo 515 các tỉnh Tây Ninh và Đồng Nai đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, các Đội K của Quân khu 7 khẩn trương triển khai thủ tục liên quan, làm tốt công tác chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ tại Vương quốc Campuchia.

Lãnh đạo Quân khu 7 bắt tay chào tạm biệt Đội K70, K71, K72, K73 tại Cửa khẩu quốc tế Xa Mát, tỉnh Tây Ninh lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: HD

Đến nay, cán bộ, chiến sĩ các Đội K sẵn sàng và đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ tại Campuchia. Ban Chỉ đạo 515 các tỉnh đã trao đổi, thống nhất với các Ban Chuyên trách các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia trong phối hợp bảo vệ, dẫn đường và hỗ trợ các Đội K của Quân khu.

Trong mùa khô này, Quân khu 7 cử bốn Đội K (K70, K71, K72, K73) làm nhiệm vụ tại 10 tỉnh của Campuchia, với kế hoạch tìm kiếm và quy tập khoảng 825 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam.

Bà Lê Thị Hồng Kết, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh tặng hoa cho các chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia. Ảnh: HD

Trong đó, Đội K70 (thuộc Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh) gồm 40 đồng chí sẽ khảo sát, tìm kiếm 95 mộ liệt sĩ ở các tỉnh Kampong Cham và Tboung Khmum.

Đội K71 (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh) gồm 50 đồng chí khảo sát, tìm kiếm 172 mộ liệt sĩ ở các tỉnh Seam Reap, Banteay Meanchey và Otdar Meanchey.

Đội K72 (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai) gồm 50 đồng chí sẽ khảo sát, tìm kiếm 482 mộ liệt sĩ ở các tỉnh Kratie và Kampong Thom.

Đội K73 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh) gồm 45 đồng chí sẽ khảo sát, tìm kiếm 76 mộ liệt sĩ tại các tỉnh Prey Veng, Battambang và Pailin.

Chủ động, linh hoạt và thấm đẫm nghĩa tình quốc tế

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7, khẳng định: Công tác tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng vũ trang mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 phát biểu tại buổi lễ xuất quân. Ảnh: HD

Trong 24 năm qua, các Đội K thuộc Quân khu 7 đã tìm kiếm, cất bốc hơn 38.000 hài cốt liệt sĩ trong nước và hơn 11.000 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia. Kết quả ấy minh chứng cho tinh thần kiên trì, ý chí và quyết tâm của các lực lượng trong hành trình tri ân đồng đội.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm yêu cầu các đơn vị thực hiện nhiệm vụ cần chủ động, sáng tạo, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện, đồng thời tăng cường phối hợp với chính quyền, lực lượng quân sự nước bạn, tôn trọng phong tục, tập quán của nhân dân Campuchia.

Lực lượng Đội K Quân Khu 7 bắt tay, chào tạm biệt lãnh đạo Quân khu 7 lên đường làm nhiệm vụ.

Các Bộ Chỉ huy Quân sự Tây Ninh, Đồng Nai được giao phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo 515 các địa phương, huy động nguồn lực, tổ chức thực hiện bằng trách nhiệm và tình cảm sâu sắc.

Hành trình tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ trên đất bạn không chỉ là nhiệm vụ chính trị - nhân đạo đặc biệt, mà còn góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Campuchia, để những người con đã ngã xuống vì Tổ quốc được trở về trong lòng đất mẹ thân yêu.