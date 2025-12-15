Bí thư Trần Lưu Quang: Sắp xếp cán bộ tại nơi thừa sang nơi thiếu không chỉ để lấy con số báo cáo 15/12/2025 12:18

(PLO)- Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho rằng, việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức tại nơi thừa sang nơi thiếu không chỉ để lấy con số báo cáo cho có, trong khi thực chất câu chuyện nằm ở vấn đề năng lực, chuyên môn đội ngũ lại không giải quyết được.

Sáng 15-12, Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức hội nghị lần thứ hai.

Tại phiên thảo luận tổ số 1, vấn đề vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, sự thiếu hụt đội ngũ cán bộ, công chức ở một số địa phương tiếp tục được các lãnh đạo phường, xã trao đổi.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cũng trực tiếp ghi nhận, trả lời cụ thể các ý kiến của đại biểu.

Phiên thảo luận tổ số 1 có sự tham dự của Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang. Ảnh: THUẬN VĂN

Khó sắp xếp vì nơi thừa vẫn không muốn 'cho đi'

Hầu hết các phường, xã đều mong muốn có độ mở linh hoạt trong việc bố trí CBCC ở nơi có đông số dân, số đảng viên đang sinh hoạt để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngay tại địa phương.

Bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM chia sẻ, vừa qua UBND TP.HCM đã ban hành Đề án rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức tại các xã, phường, đặc khu trên địa bàn TP.HCM.

Thực trạng biên chế hiện nay, TP.HCM có 1.052 công chức đang bố trí thừa nhưng cũng đồng thời thiếu 935 công chức.

Bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM thông tin về khó khăn khi thực hiện đề án sắp xếp, bố trí CBCC từ nơi thừa sang nơi thiếu. Ảnh: THUẬN VĂN

Lĩnh vực Văn phòng thừa 223 công chức; thiếu 160 công chức; lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch thừa 66 công chức, thiếu 118 công chức; lĩnh vực Xây dựng và Công thương thừa 187 công chức, thiếu 126 công chức…

Cũng theo đánh giá của UBND TP.HCM, hiện thiếu hai phó chủ tịch UBND cấp xã; khuyết 60 vị trí trưởng, phó các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã; 11 UBND cấp xã đang bố trí số lượng cấp phó vượt định mức so với quy định.

Để giải quyết tình trạng này vừa thừa, vừa thiếu công chức tại 27 vị trí việc làm cấp xã, phường, UBND TP.HCM đề ra năm nhóm giải pháp thực hiện. Trong đó, có sắp xếp cán bộ, công chức từ xã thừa qua xã thiếu.

Dù vậy, bà Hiền cho biết, hiện việc thực hiện đề án cũng đang gặp khó khăn.

Trong quá trình sắp xếp, số đầu việc tăng nhiều, nhiều đầu việc, nhiệm vụ mới cần triển khai như phải xây dựng quy chế của các phòng ban… nên xã có CBCC dư lại có mong muốn giữ cán bộ đó lại chứ không muốn cho đi.

“Khó khăn vì mình cũng phát hiện nơi thừa là nơi nào, biết được cán bộ thừa nhưng khi làm việc với các đơn vị, vì đầu việc quá nhiều nên địa phương vẫn không muốn cho CBCC đi, bố trí qua nơi thiếu”- Giám đốc Sở nội vụ nêu và cho biết đang gặp khó khăn trong khâu này.

Không bố trí để lấy con số báo cáo

Trao đổi thêm, Bí thư Trần Lưu Quang chia sẻ, về nguyên tắc, vẫn phải chấp hành quy định cứng, dù đặc thù TP.HCM với địa bàn rộng, đông dân, số lượng đảng viên lớn…

Nhưng theo ông, tổng thể hiện nay TP.HCM vẫn dư nên không thể xin thêm mà còn phải bố trí cho đúng với mức được giao. Ông đánh giá sự dũng cảm của TP khi có sự đề xuất xây dựng đề án, bố trí cán bộ, công chức, viên chức tại các xã, phường, đặc khu trên địa bàn TP.HCM.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang lưu ý, không chỉ chuyển, bố trí cán bộ, công chức để lấy con số báo cho có nhưng thực chất không giải quyết được câu chuyện chính. Ảnh: THUẬN VĂN

Với khó khăn mà Giám đốc Sở Nội vụ vừa nêu, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang gợi mở có thể thực hiện theo nguyên tắc: Sở Nội vụ cần làm việc cụ thể với từng địa phương để thống nhất lộ trình, cân đối hài hòa trong tổng thể chung, có sự chia sẻ giữa nơi thừa với nơi thiếu, với đội ngũ đang công tác.

Bí thư Thành ủy TP cũng cho rằng, đề án cũng mới chỉ dựa trên số lượng định tính, chưa bao quát được đội ngũ đã làm được gì. Vì vậy, ông lưu ý một vấn đề là không chỉ chuyển, bố trí cán bộ, công chức để lấy con số báo cho có nhưng thực chất không giải quyết được câu chuyện chính.

“Bây giờ đào tạo là quan trọng nhất, đừng nghĩ đi học rồi lấy bằng mà học là phải biết làm. Cái chính là biết làm và mỗi ngày làm phải giỏi hơn”- Bí thư Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Theo người đứng đầu Thành ủy TP.HCM, ‘cứu cánh’ hiện nay cho câu chuyện này là phải thực sự chuyển đổi số, ở sự phân công, phân nhiệm cho đúng người đúng việc, ở việc đào tạo để anh em làm việc hiệu quả hơn nên rất cần sự nỗ lực chung của hệ thống.

“Làm sao để đội hình này mạnh hơn đội hình trước, công việc hôm nay hiệu quả hơn hôm trước. Làm sao để bớt nhận việc và máy làm cho chúng ta nhiều hơn thì sẽ thành công”- bí thư Trần Lưu Quang mong mỏi.