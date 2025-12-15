Chủ tịch UBND TP.HCM: Sẽ phân cấp mạnh cho cấp xã nhưng tùy theo năng lực 15/12/2025 13:50

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết hiện các xã, phường được phân cấp thực hiện dự án nhóm C (quy mô dưới 240 tỉ đồng). Khi cơ sở đủ năng lực, TP sẽ tiếp tục phân cấp thêm.

Sáng 15-12, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tham dự phiên thảo luận tổ 3 tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM lần thứ 2, khóa I.

Tại buổi làm việc, đại diện các xã, phường nêu những vướng mắc, khó khăn trong phân cấp quản lý, duy tu, sửa chữa hạ tầng. Nhiều ý kiến cho rằng cần tiếp tục phân cấp, phân quyền về cho phường, xã để tăng tính chủ động, nhất là lĩnh vực đầu tư dự án, đất đai, xây dựng, giáo dục.

Xã, phường được phân cấp thực hiện dự án nhóm C

Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Lê Ngọc Linh cho biết trước sáp nhập, TP.HCM cũ là địa phương có sự phân cấp quản lý hạ tầng kỹ thuật bài bản. Tuy nhiên, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương trước đây chỉ chia việc quản lý công trình theo công việc của tỉnh hoặc của huyện.

Sau hợp nhất, Sở đã thống kê lại các dự án của cả ba địa phương cũ. Giải pháp căn cơ nhất là phân cấp quản lý hạ tầng kỹ thuật ở xã, phường. Hiện Sở Xây dựng đã trình hồ sơ phân cấp quản lý công trình lên UBND TP.HCM, trong đó có việc phân cấp quản lý đường bộ. Nội dung này đang được Sở Tư pháp thẩm định.

Trao đổi lại, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được khẳng định việc phân cấp là chủ trương lớn, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước. Cấp Trung ương sẽ phân cấp về địa phương, địa phương tiếp tục phân cấp cho cơ sở.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được khẳng định việc phân cấp là chủ trương lớn, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước. Ảnh: THANH THÙY

"Tuy nhiên, việc phân cấp phải có lộ trình, đảm bảo đúng quy định. Ví dụ xã, phường chỉ gánh được 100 kg mà phân cấp đến 200 kg thì không thể thực hiện", ông Được nêu ví dụ.

Chủ tịch UBND TP.HCM thông tin thêm, TP đã phân cấp nhiều phần việc cho cấp cơ sở, đặc biệt từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Hiện tại, các xã, phường được phân cấp thực hiện dự án nhóm C (quy mô dưới 240 tỉ đồng), UBND TP.HCM chịu trách nhiệm đối với dự án nhóm B.

Khi cấp xã đủ mạnh hoặc trong quá trình vận hành, địa phương nào đủ điều kiện thì TP sẽ phân cấp dự án nhóm B.

"Không phải TP không tin cấp cơ sở, chúng tôi muốn phân cấp hết. Tuy nhiên, với tình hình vừa thừa vừa thiếu ở cấp dưới, nếu phân cấp mà không có khả năng thực hiện sẽ rất nguy hiểm. Khi xã, phường đủ mạnh, TP.HCM tiếp tục phân cấp, phân quyền nhiều hơn", Chủ tịch UBND TP.HCM nói.

Xã, phường đủ điều kiện mới lập ban quản lý dự án

Về mô hình văn phòng đăng ký đất đai, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết đây là mô hình quản lý hệ thống thông tin đất đai thống nhất trong cả nước, mỗi cấp được phân quyền khai thác theo mức độ khác nhau.

Về chuyên môn, theo ông, thời điểm này chưa nên phân cấp vì chưa đủ điều kiện về nhân sự, dữ liệu chưa đồng bộ. Nếu phân cấp ngay sẽ tản mát, không thực hiện được.

"Khi cấp xã đầy đủ lực lượng, đào tạo bài bản, am hiểu chuyên môn, cơ sở dữ liệu đầy đủ thì phân cấp về", ông Được cho hay.

Đối với ban quản lý dự án, Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho rằng trước mắt nên tổ chức 38 ban quản lý dự án khu vực theo các quận, huyện, TP của ba địa phương trước sáp nhập. Các xã, phường nếu có dự án thì triển khai theo phương thức đặt hàng, giao nhiệm vụ cho ban quản lý dự án khu vực.

Tới đây, UBND TP.HCM sẽ mời 168 phường, xã, đặc khu lên làm việc. Nơi nào đủ điều kiện về biên chế, trình độ chuyên môn, kinh phí dự án mới lập đề án thành lập ban quản lý.

Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh để duy trì bộ máy, nhân sự của ban quản lý không chỉ dựa vào phí quản lý dự án mà còn cả ngân sách hỗ trợ.