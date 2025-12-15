Thông tin mới vụ sát hại 3 người trong một gia đình ở Đồng Nai 15/12/2025 16:32

(PLO)- Ngày 15-12, VKSND tỉnh Đồng Nai đã ra cáo trạng truy tố bị can Lê Sỹ Tùng về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” và “huỷ hoại tài sản”.

Cũng trong vụ án này, VKS truy tố bị can Lưu Minh Tiến về tội “Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”, Nguyễn Văn Việt về tội “Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” và Phạm Quang Huy về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo cáo trạng truy tố, Lê Sỹ Tùng là người không có nghề nghiệp ổn định, đam mê súng để đi săn bắn.

Khoảng giữa tháng 5- 2025, Tùng lên trang mạng xã hội đăng bài cần tìm “hàng khói thể thao” (có nghĩa là súng săn, bán đạn nổ). Sau đó, Phạm Quang Huy hỏi khẩu súng của Lưu Minh Tiến vì giới thiệu có người mua và Tiến đồng ý. Lúc này Huy trao đổi thông tin với Tùng về khẩu súng Ruger, bắn đạn nổ, loại đạn thể thao và giá bán là 42 triệu đồng.