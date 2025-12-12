Bản tin tối 12-12: Pháp lý vụ đẩy CSGT vào xe tải; Bộ GD&ĐT nói về văn bằng không công nhận 12/12/2025 20:00

(PLO)- Chuyên gia pháp lý phân tích vụ đẩy CSGT vào xe tải, các diễn biến mới xung quanh lùm xùm của dự án 'Nuôi em',...là những nội dung chính của Bản tin tối 12-12.

