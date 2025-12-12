Video Tin Tức

Bản tin tối 12-12: Pháp lý vụ đẩy CSGT vào xe tải; Bộ GD&ĐT nói về văn bằng không công nhận

(PLO)- Chuyên gia pháp lý phân tích vụ đẩy CSGT vào xe tải, các diễn biến mới xung quanh lùm xùm của dự án 'Nuôi em',...là những nội dung chính của Bản tin tối 12-12.
Bản tin tối 12-12: Vụ đẩy CSGT vào xe tải: Chuyên gia pháp lý nói gì?; Bộ GD&ĐT không công nhận bằng của Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London (Hà Nội); Trường vừa khánh thành, dự án cùng "cha đẻ" Nuôi em lại kêu gọi xây mới

