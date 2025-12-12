Kẻ đẩy CSGT vào xe tải bị bắt về tội giết người 12/12/2025 15:43

(PLO)- Đặng Từ Thịnh đi xe máy không đội mũ bảo hiểm đã có hành vi ôm, đẩy CSGT vào đầu xe tải đang lao tới, bị bắt về tội giết người.

Chiều 12-12, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam Đặng Từ Thịnh (48 tuổi, trú xã Phượng Dực, TP Hà Nội) về tội giết người.

Thịnh có hành vi đẩy xe và CSGT vào đầu ô tô tải đang lao tới. Ảnh: Cắt từ video clip

Theo điều tra, khoảng 13 giờ 35 phút ngày 11-12, tại Tỉnh lộ 429 thuộc địa phận thôn Bóng, xã Phượng Dực, Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 8, Phòng CSGT Công an Hà Nội, phát hiện Thịnh đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, nghi vấn xe sử dụng biển kiểm soát giả.

Thịnh bị bắt tạm giam về tội giết người

Tổ công tác đã ra hiệu lệnh yêu cầu Thịnh dừng xe để kiểm tra. Quá trình đưa xe vào chốt làm việc, Thịnh xin cán bộ Tổ công tác bỏ qua lỗi vi phạm nhưng không được đồng ý.

Lúc này trên đường có một xe ô tải đi đến, Thịnh bất ngờ ôm, đẩy ngã Đại úy Nguyễn Duy Điệp (cán bộ CSGT thuộc tổ công tác) vào đầu xe tải.

Đại úy Điệp đã kịp thời xoay người, đứng dậy, tránh được ô tô lao vào và truy đuổi, bắt giữ Thịnh bàn giao cho Công an xã Phượng Dực để tiếp tục xác minh, làm rõ.