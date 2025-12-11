Củng cố hồ sơ khởi tố kẻ đẩy CSGT vào đầu xe tải 11/12/2025 19:18

(PLO)- Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ, khởi tố kẻ đẩy CSGT vào đầu xe tải về tội giết người.

Chiều 11-12, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang củng cố hồ sơ để khởi tố Đặng Từ Minh (45 tuổi, trú thôn Tân Độ, xã Phượng Dực, Hà Nội), người đã đẩy CSGT vào đầu xe tải, về tội giết người.

Minh đẩy xe và Đại úy Nguyễn Duy Điệp.

Khoảng 13 giờ 35 phút chiều 11-12, Minh điều khiển xe máy 29AA-182.89 không đội mũ bảo hiểm, chạy trên đường tỉnh 429 xã Phượng Dực.

Lúc này Tổ tuần tra kiểm soát của Đội CSGT đường bộ số 8, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ trên đường tỉnh 429 đã ra hiệu lệnh yêu cầu Minh dừng xe để kiểm tra hành chính.

Clip ghi lại vụ việc.

Đại úy Nguyễn Duy Điệp (cán bộ CSGT thuộc tổ công tác) dắt xe về chốt kiểm soát thì Minh đã ôm từ phía sau Đại úy Điệp và giữ chặt người. Bất ngờ Điệp đẩy xe và Đại úy Điệp vào xe tải khi xe đang lao tới.

Rất may Đại úy Điệp dù bị ngã nhưng đã xoay người, đứng dậy kịp tránh được xe tải cán qua. Do quá bất ngờ, tài xế xe tải có phanh nhưng không kịp xe đã cán qua xe máy.

Đại úy Nguyễn Duy Điệp kịp xoay người, đứng lên tránh bánh xe tải. Ảnh cắt từ video clip.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhiều người xem clip vụ việc đã phẫn nộ, lên án hành vi của người đàn ông coi thường sức khỏe, tính mạng của cán bộ CSGT và cho rằng cần xử lý nghiêm minh.