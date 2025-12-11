Lời khai của người tấn công tài xế xe buýt khi ô tô đang chạy 11/12/2025 17:34

(PLO)- Tại cơ quan công an, người có hành vi tấn công tài xế xe buýt khai là trước khi lên xe có uống rượu bia, rồi xích mích với tài xế.

Chiều 12-11, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã triệu tập ông Phạm Hồng L (51 tuổi, trú phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An) để làm rõ hành vi gây rối và hành hung tài xế xe buýt.

Công an làm việc với ông Phạm Hồng L

Tại trụ sở Công an xã Lương Sơn (tỉnh Nghệ An), ông L khai nhận: Trưa 10-12, ông dự lễ đầy tháng của cháu ngoại tại xóm Hồng Sơn 1, xã Lương Sơn và có uống rượu, bia.

Khoảng 15 giờ cùng ngày, ông cùng hai người khác đi bộ ra Quốc lộ 15A để bắt xe buýt về nhà ở phường Vinh Phú. Trên xe, ông L xảy ra xích mích với tài xế rồi có hành vi chửi bới, xúc phạm và dùng tay đánh vào đầu, cổ, vai tài xế xe buýt.

Sự việc chỉ dừng lại cho đến khi hành khách trên xe can ngăn nhiều lần thì ông L mới dừng tay và xuống xe.

Trích clip ghi lại vụ việc.

Hiện Công an xã Lương Sơn đang củng cố hồ sơ để xử lý ông L theo quy định của pháp luật.

Như đã đưa tin, chiều 10-12, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh tài xế xe buýt bị một người đàn ông lao lên chất vấn, hành hung.

Theo nội dung clip, người đàn ông lên xe buýt và lớn tiếng cự cãi rồi tấn công tài xế xe buýt của nhà xe Thạch Thành. Nhiều hành khách yêu cầu dừng xe và lao lên can ngăn nhưng người đàn ông vẫn tiếp tục đòi tấn công tiếp.