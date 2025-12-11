Bộ Công an gửi thư khen Công an tỉnh Lạng Sơn và chỉ đạo điều tra mở rộng vụ án Đoàn Văn Sáng 11/12/2025 05:06

(PLO)- Lãnh đạo Bộ Công an gửi thư khen Công an tỉnh Lạng Sơn và đề nghị tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra mở rộng vụ án giết người có tính chất man rợ tại xã Hữu Lũng.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an vừa có Thư khen gửi Công an tỉnh Lạng Sơn về thành tích xuất sắc trong triển khai quyết liệt, hiệu quả các biện pháp công tác, nhanh chóng điều tra làm rõ, bắt, khởi tố đối tượng gây ra vụ án giết người với tính chất man rợ tại xã Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Văn Sáng về tội giết người.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện thông tin vụ việc giết người đặc biệt nghiêm trọng.

Công an tỉnh Lạng Sơn đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triển khai quyết liệt, hiệu quả các biện pháp công tác, nhanh chóng điều tra làm rõ, bắt đối tượng gây ra vụ án giết người với tính chất man rợ tại xã Hữu Lũng. Công an cũng thu giữ nhiều vật chứng của vụ án.

Theo lãnh đạo Bộ Công an, đây là chiến công xuất sắc, thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao và sự sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Lạng Sơn trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Lãnh đạo Bộ Công an về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm gây án đặc biệt nghiêm trọng, tội phạm giết người.

Kết quả đấu tranh khám phá vụ án đã phản ánh tinh thần hiệp đồng tác chiến tích cực, hiệu quả giữa Công an địa phương với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ và các cơ quan chức năng ngoài lực lượng Công an nhân dân; qua đó góp phần tích cực trấn an dư luận xã hội, ổn định an ninh, trật tự, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

Thư khen cũng nêu rõ: “Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tôi ghi nhận, biểu dương thành tích của các đồng chí. Đề nghị Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Mong các đồng chí phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu”.