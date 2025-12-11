Phụ nữ 45 tuổi bị người yêu trên mạng dọa tung 'clip nóng' nếu không chuyển 4 tỉ 11/12/2025 15:25

(PLO)- Sau khi chuyển 400 triệu, người phụ nữ 45 tuổi bị người yêu trên mạng tống tình đe dọa tung clip, ảnh nóng nếu không chuyển thêm 4 tỉ đồng.

Ngày 11-12, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết Công an xã Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) đã phối hợp Phòng nghiệp vụ Công an Hà Tĩnh đã kịp thời ngăn chặn một vụ đe dọa chiếm đoạt 4 tỉ đồng của một phụ nữ bằng thủ đoạn kết bạn, làm quen.

Chị T tin tưởng người yêu trên mạng suýt bị lừa mất thêm 4 tỉ đồng. Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh

Cụ thể chị NTT (46 tuổi, trú tỉnh Hà Tĩnh) lên mạng xã Facebook đồng ý kết bạn với tài khoản mang tên “Nguyễn Đình Hưng”.

Sau thời gian trò chuyện làm quen, người này nhắn với chị T rủ rê “đầu tư” vào sàn giao dịch ảo siêu lợi nhuận. Tiếp đó kẻ này đe dọa sẽ đăng tải hình ảnh, video của chị T lên mạng xã hội và gửi cho người thân nếu chị không chuyển tiền. Do bị thao túng tâm lý, chị T đã chuyển 400 triệu đồng vào sàn giao dịch Cme Group. Chưa dừng lại ở đó, chị T còn tiếp tục bị ép chuyển thêm 4 tỉ đồng.

Tại cơ quan công an, chị T nói vẫn tuyệt đối tin tưởng tài khoản “Nguyễn Đình Hưng”. Chị cho rằng đây là một doanh nhân thành đạt, sinh sống tại Hà Nội và thường xuyên trò chuyện yêu đương qua Facebook, Zalo và điện thoại, dù chưa từng gặp mặt ngoài đời.

Công an xã đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác định số điện thoại và tài khoản Facebook “Nguyễn Đình Hưng” là của đối tượng lừa đảo đang hoạt động ở nước ngoài. Đồng thời, công an khẳng định sàn giao dịch Cme Group là giả mạo.

Sau khi được công an cung cấp tài liệu chứng minh chị T mới tin bản thân đã bị lừa và đã thoát khỏi sàn giao dịch và chặn tài khoản của kẻ lừa đảo.