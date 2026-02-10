Thót tim cảnh nhân viên ga Vĩnh Yên cứu người trước mũi tàu hàng 10/02/2026 11:14

(PLO)- Tại ga Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc), một người đàn ông bất ngờ băng qua đường sắt khi tàu hàng đang lao tới khiến nhân viên gác tàu phải lao ra ngăn chặn.

Sự việc xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 6-2. Thời điểm này, ga Vĩnh Yên chuẩn bị đón đoàn tàu chở hàng mang ký hiệu VNR D10H22. Khi đoàn tàu còn cách ga khoảng 200 m, lái tàu phát hiện một người đàn ông cố băng qua đường sắt nên lập tức kéo còi liên hồi và giảm tốc độ khẩn cấp.

Hình ảnh ghi nhận cảnh nguy hiểm từ trên tàu và dưới sân ga.

Nhân viên trực gác đường sắt dưới sân ga liên tục hô hoán, tuýt còi cảnh báo nhưng người này không phản ứng. Trước nguy cơ tai nạn cận kề, nhân viên đường sắt buộc phải lao ra ngăn chặn, thậm chí vấp ngã nhào sát đường ray.

Chỉ đến khi thấy nhân viên cứu hộ và đoàn tàu áp sát, người đàn ông lớn tuổi mới giật mình, kịp nhảy qua đường sắt trong gang tấc ngay trước mũi tàu.

Sự việc khiến tàu VNR D10H22 phải dừng khẩn cấp khoảng một phút trước khi tiếp tục hành trình. Vụ việc là lời cảnh báo về nguy cơ tai nạn khi người dân thiếu quan sát hoặc cố tình băng qua đường sắt tại khu vực ga tàu.