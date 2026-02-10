Công an TP.HCM 'đột kích' nhiều sới gà, bắt giữ hơn 40 người 10/02/2026 15:37

(PLO)- Công an TP.HCM vừa triệt phá nhiều tụ điểm đá gà, bắt giữ hơn 40 người trong đợt cao điểm tấn công tội phạm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Ngày 10-2, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) CATP.HCM đang điều tra, xử lý nghiêm các vụ tổ chức và tham gia cá độ dưới hình thức đá gà trên địa bàn. Đây là động thái nằm trong cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Phòng PC02 triệt phá nhiều tụ điểm đá gà dịp Tết. Ảnh: CA

Theo đó, từ đầu đợt cao điểm đến nay, Phòng PC02 đã phát hiện, triệt phá gần 10 tụ điểm đá gà tại nhiều địa bàn như xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn cũ), phường Bình Tân, phường Tân Tạo (quận Bình Tân cũ), phường Phú Lợi, phường Phước Thắng...

Trên 40 người đã bị bắt để điều tra về các hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc... Ảnh: CA

Lực lượng chức năng đã bắt giữ trên 40 người có hành vi tổ chức, môi giới và tham gia cá độ. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ nhiều tang vật, phương tiện liên quan với tổng số tiền cá cược lớn.

Công an TP.HCM hiện đang sàng lọc, lập hồ sơ xử lý những người liên quan. Ảnh: CA

Hiện các vụ việc đang được Phòng PC02 điều tra, xử lý theo tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" để tạo sức răn đe.

Một sới gà ở vùng ven bị Phòng PC02 triệt phá. Ảnh: CA

Bên cạnh việc triệt phá, Phòng PC02 đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không tham gia, không tiếp tay cho các hành vi đá gà, cờ bạc trái phép và tích cực tố giác tội phạm qua các kênh thông tin nóng.

Công an TP.HCM hiện tiếp tục điều tra, xử lý các tụ điểm cờ bạc trên địa bàn. Ảnh: CA

Trong những ngày cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đơn vị sẽ tiếp tục duy trì thế chủ động, tập trung lực lượng và phương tiện để kiên quyết triệt xóa các tụ điểm cờ bạc dưới mọi hình thức, bảo đảm cho người dân vui xuân an toàn.