Xác minh vụ người của xe Bentley và xe 7 chỗ xô xát ở phường Bến Thành 10/02/2026 11:24

(PLO)- Công an đang xác minh vụ người của xe Bentley xô xát với tài xế xe 7 chỗ tại giao lộ Nguyễn Trãi – Nguyễn Văn Tráng, phường Bến Thành, TP.HCM sau va chạm giao thông.

Ngày 10-2, Công an phường Bến Thành, TP.HCM đang phối hợp với các đơn vị liên quan lập hồ sơ, xác minh vụ việc nhóm người rượt đuổi và xảy ra xô xát trên đường.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 10-2, tại giao lộ đường Nguyễn Trãi – Nguyễn Văn Tráng đã xảy ra một vụ va quẹt giao thông. Những người chứng kiến cho biết, xe Bentley va chạm với xe 7 chỗ dẫn đến mâu thuẫn.

Ngay sau đó, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh khoảng 3 người đàn ông rượt đuổi, đánh nhau trên đường phố.

Nhóm người rượt đuổi, đánh nhau gây náo loạn trên đường. Ảnh cắt từ clip

Theo hình ảnh từ clip, một người đàn ông có biểu hiện say xỉn liên tục rượt đuổi, tấn công người khác.

Người bị đuổi đánh được cho là tài xế xe 7 chỗ. Trong lúc bỏ chạy, người này liên tục hô hoán kêu gọi công an can thiệp. Trong khi đó, người đàn ông còn lại to tiếng, bất chấp sự chú ý của người đi đường.

Trong clip, tài xế xe 7 chỗ hô hoán: “Anh say xỉn anh đụng người ta rồi anh đánh người ta là sao". Người dân xung quanh bày tỏ: "Cả hai người đều có bia rượu rồi đó". Hình ảnh cho thấy một người đàn ông bỏ chạy, va trúng xe máy rồi ngã ra đường trong khi người còn lại rượt đánh. Vụ việc gây náo loạn khu vực trung tâm TP.HCM.

Người đàn ông sau khi đuổi đánh đối phương thì lên giọng thách thức. Ảnh cắt từ clip

Liên quan đến vụ việc, đại diện Công an phường Bến Thành cho biết ngay sau khi nhận tin báo, đơn vị đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, mời những người liên quan về trụ sở làm việc.

Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ, trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân vụ xô xát và xử lý theo quy định.