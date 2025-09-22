Khởi tố 'hiệp sĩ' 17 tuổi khoe lấy lại tiền lừa đảo trên mạng 22/09/2025 11:28

(PLO)- Một thanh niên 17 tuổi xưng là “hiệp sĩ” chuyên lấy lại tiền lừa đảo trên mạng lại lừa đảo 325 người lấy hàng trăm triệu đồng.

Ngày 22-9, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Thanh Đoàn Quân (17 tuổi) trú tại Phường Nam Gia Nghĩa để điều tra về hành vi lừa đảo trên mạng.

Công an Lâm Đồng khuyến cáo: Người dân tuyệt đối không tham gia các hình thức cá cược trực tuyến và cần cảnh giác với các dịch vụ "hỗ trợ lấy lại tiền", "thu hồi tiền lừa đảo".

Đây là vụ án gây xôn xao dư luận khi Phan Thanh Đoàn Quân một thanh niên được cho là “hiệp sĩ mạng” là "chuyên gia" lấy lại tiền lừa đảo trên mạng lại bị khởi tố vì hành vi... lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, thông qua mạng xã hội, Phan Thanh Đoàn Quân biết được có nhiều người bị lừa đảo chiếm đoạt tiền khi tham gia vào hoạt động cá cược trên mạng xã hội Facebook nên Quân nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của những người này.

Phan Thanh Đoàn Quân đã tạo một tài khoản Facebook giả mạo và tự xưng là “hiệp sĩ mạng” rao tin có khả năng giúp đỡ thu hồi lại toàn bộ số tiền bị lừa trên các trang cá cược.

Tin vào những lời hứa hẹn này, hàng trăm người đã liên hệ và chuyển tiền cho Quân để "hoàn thiện hồ sơ" hoặc "xác minh hệ thống". Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Quân tiếp tục viện ra những lý do như "sai cú pháp" hay "cần chuyển thêm tiền" để lừa thêm. Cuối cùng, khi các nạn nhân nhận ra mình đã bị lừa lần nữa, Quân lập tức cắt đứt liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Theo cơ quan chức năng, với thủ đoạn này, Phan Thanh Đoàn Quân đã lừa hơn 250 triệu đồng từ 325 nạn nhân trên khắp cả nước. Số tiền chiếm đoạt được Quân dùng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Vụ việc là một lời cảnh tỉnh cho những ai đang mắc bẫy lừa đảo trên mạng. Công an tỉnh Lâm Đồng đã đưa ra khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia các hình thức cá cược trực tuyến.

Đặc biệt, cần cảnh giác với các dịch vụ "hỗ trợ lấy lại tiền", "thu hồi tiền lừa đảo". Khi phát hiện mình bị lừa, hãy đến cơ quan công an gần nhất để trình báo, tuyệt đối không chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào với lời hứa hẹn "lấy lại tiền" tránh việc đã bị lừa lại tiếp tục bị lừa lần nữa.