Cảnh báo học sinh nuôi búp bê Kumanthong: Đầy cạm bẫy, rủi ro

(PLO)- Tại một trường học ở tỉnh Lâm Đồng có đến tám học sinh nuôi búp bê Kumanthong để cầu may mắn, học giỏi.

Những ngày gần đây, trên các nhóm và diễn đàn mạng xã hội của phụ huynh tại phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) lan truyền nhiều chia sẻ, cảnh báo về việc tám học sinh của một trường trên địa bàn có tham gia hoạt động thờ cúng búp bê Kumanthong.

Việc học sinh nuôi búp bê Kumanthong tiềm ẩn nhiều cạm bẫy, dễ khiến các em sa sút trong học tập và ảnh hưởng đến tâm lý.

Cụ thể, các học sinh này mua búp bê Kumanthong trên mạng rồi đem về nhà nuôi, thờ cúng. Các học sinh đặt lư hương tại vị trí nuôi búp bê Kuman Thong, hằng ngày nói chuyện, mua bánh, kẹo, sữa cho búp bê Kumanthong ăn, khi cho ăn sẽ thắp nhang, trầm để mời, gọi, mục đích nuôi để cầu may mắn, học giỏi.

Trước tình trạng mê tín, ảnh hưởng đến việc học tập này, nhà trường đã phối hợp với chính quyền địa phương xác minh làm rõ. Qua đó xác định, một học sinh lớp 9 là người trực tiếp mua búp bê Kumanthong từ mạng xã hội Facebook để bán cho các bạn học sinh trong nhà trường.

Búp bê Kumanthong được tài khoản Facebook Xixi G rao bán công khai.

Từ cuối năm 2024 đến nay, em này đã mua hơn 20 búp bê Kumanthong từ mạng từ hai tài khoản Facebook trong đó có tài khoản “Xixi G.”, rao bán công khai trên Facebook.

Cụ thể nữ sinh trên mua mỗi búp bê Kumanthong với giá từ 480.000 đồng đến 890.000 đồng, sau đó bán lại cho các bạn học sinh cùng trường với giá từ 510.000 đồng đến 910.000 đồng để hưởng tiền chênh lệch 20.000 đồng.

Nữ sinh này cũng là người hướng dẫn cách nuôi búp bê Kumanthong cho các em học sinh có liên quan.

Nhà trường và chính quyền địa phương đã tổ chức tuyên truyền cho các em học sinh về tác hại của việc thờ cúng búp bê Kumanthong, giải thích rõ với các em đây là hành vi trái với quy định pháp luật, mê tín dị đoan.

Ảnh đại diện và ảnh bìa trên tài khoản Facebook của Xixi G đều để hình ảnh búp bê Kumanthong.

Việc tin, thờ cúng búp bê Kumanthong sẽ dễ dẫn đến việc các em học sinh rơi vào trạng thái lo âu, tâm lý phụ thuộc vào “sức mạnh siêu nhiên” của búp bê Kumanthong, làm suy giảm khả năng tự tin và nỗ lực của các em trong học tập và cuộc sống…

Được biết, sau khi tuyên truyền, tất cả tám học sinh nêu trên đều đã nhận thức được hành vi sai trái, phần lớn do xuất phát từ tính tò mò, thiếu hiểu biết, đồng thời các em đã cam kết sẽ từ bỏ việc mua, bán, thờ cúng búp bê Kumanthong. Các học sinh này cũng đã đốt bỏ các búp bê Kumanthong mà các em đã mua để thờ cúng trước đó.

Việc cảnh báo rộng rãi về trào lưu Kumanthong là rất cần thiết, nhưng cũng cần thực hiện một cách có trách nhiệm. Một số diễn đàn và nhóm mạng xã hội đã mắc phải sai lầm khi công khai danh tính, lớp học, trường học của các em học sinh liên quan.

Việc làm này không chỉ vi phạm quyền riêng tư của trẻ em, mà còn có thể gây ra những tổn thương tâm lý không đáng có cho các em, đặc biệt là khi các em đã nhận ra sai lầm và và tự nguyện đốt bỏ búp bê Kumanthong.

Học sinh nuôi Kumanthong ngoài mất tiền oan còn bị chi phối tâm lý, học tập sa sút.

Sáng 22-9, trao đổi với PLO, một lãnh đạo UBND phường trên địa bàn phường Phan Thiết cho biết đơn vị đã nhận được thông tin này và yêu cầu hiệu trưởng, giáo viên các trường học liên quan chỉ đưa thông tin cảnh báo và gỡ bỏ danh sách học sinh có liên quan.

Các chuyên gia giáo dục cho rằng thay vì tự lực nỗ lực để đạt điểm cao, các em lại trông chờ vào "phép màu" từ búp bê Kumanthong. Lâu dần, sự tự tin và khả năng đối mặt với khó khăn trong học tập của các em bị suy giảm nghiêm trọng.

Thực tế cho thấy, những sản phẩm này thường không rõ nguồn gốc và được những kẻ kinh doanh lợi dụng để kiếm tiền bất chính, làm các em mất tiền oan mà không hề có "phép màu" nào cả, thậm chí còn bị chi phối tâm lý, học tập sa sút. Những con búp bê Kumanthong đã bị đốt bỏ nhưng bài học về sự tỉnh táo và niềm tin vào bản thân cần được lan tỏa, để không một bạn học sinh nào bị lừa gạt thêm nữa.