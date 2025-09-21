Lâm Đồng: Hàng trăm bác sĩ, viên chức y tế sẽ về xã từ 3 tháng đến 3 năm 21/09/2025 09:11

(PLO)- Dự kiến sẽ có 248 bác sĩ, viên chức y tế được biệt phái về các trạm y tế và UBND các xã, phường, đặc khu.

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành công văn gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các trung tâm y tế khu vực về việc biệt phái, điều động viên chức có chuyên môn y tế về công tác tại trạm y tế và phòng văn hóa - xã hội các xã, phường, đặc khu trong tỉnh.

Các nhân viên y tế đang cấp cứu 1 ca bệnh tại Trung tâm Y tế khu vực Phan Thiết. Ảnh: PN

Động thái này nhằm đảm bảo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời tăng cường nguồn nhân lực phục vụ công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân ngay từ tuyến cơ sở.

Theo kế hoạch, nhân sự được luân phiên luân chuyển từ Sở Y tế, các bệnh viện và trung tâm y tế trực thuộc về địa phương. Mỗi xã, phường, thị trấn sẽ có tối thiểu một cán bộ chuyên môn y tế công tác tại phòng văn hóa - xã hội và một bác sĩ làm việc tại trạm y tế xã. Điều này giúp hệ thống y tế cơ sở không bị gián đoạn, cung cấp dịch vụ chuyên môn kỹ thuật đầy đủ và kịp thời.

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị trực thuộc lập danh sách viên chức có trình độ chuyên môn y tế và kỹ năng quản lý về y tế để luân chuyển, điều động đến làm việc tại phòng văn hóa - xã hội thuộc 124 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh.

Đối với các trung tâm y tế khu vực, Sở Y tế yêu cầu lập danh sách điều động bác sĩ về trạm tế xã, phường, đặc khu; đảm bảo mỗi trạm y tế có một bác sĩ đã có chứng chỉ hành nghề về làm việc.

Thời gian biệt phái, điều động dự kiến kéo dài từ 3 tháng đến 3 năm, chế độ thực hiện theo Nghị quyết số 25/2025 tỉnh Lâm Đồng.

Đây cũng là bước cụ thể hóa đề án của Bộ Y tế đưa 1.000 bác sĩ về tuyến cơ sở để đảm bảo hoạt động của hệ thống y tế cơ sở không bị gián đoạn; cung cấp đầy đủ dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật đáp ứng với mô hình hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp.