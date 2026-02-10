Công an cảnh báo thủ đoạn làm giả website để lừa bán vé xe dịp Tết 10/02/2026 16:15

(PLO)- Công an tỉnh Cà Mau vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn dựng lên các trang web "ma", giả danh hãng xe uy tín nhằm lừa đảo bán vé xe, rồi chiếm đoạt tiền của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Theo đó, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ đang đến gần, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. Chính tâm lý vội vàng và lo sợ "cháy vé" đã trở thành cơ hội để kẻ xấu lợi dụng, lập các website giả danh hãng xe uy tín để lừa đảo.

Cụ thể, kẻ gian thiết kế website, fanpage có giao diện, logo, hình ảnh rất giống trang chính thức của các nhà xe nổi tiếng. Những trang này quảng cáo vé xe giá rẻ, cam kết còn nhiều chỗ để thu hút người dân.

Công an Cà Mau cảnh báo thủ đoạn lập website nhà xe giả mạo để lừa tiền vé Tết. Ảnh minh họa: AI

Sau khi người dùng liên hệ, kẻ lừa đảo yêu cầu chuyển khoản tiền đặt cọc hoặc thanh toán 100% tiền vé. Ngay khi nhận được tiền, chúng lập tức cắt liên lạc, khóa website hoặc fanpage, khiến nạn nhân mất tiền mà không có vé về quê.

Theo cơ quan công an, chiêu trò này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn khiến kế hoạch đi lại, đoàn tụ gia đình của người dân bị gián đoạn. Nhiều người vì chủ quan, không kiểm tra kỹ thông tin nên đã sập bẫy tội phạm mạng.

Để phòng tránh, Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo bà con chỉ nên đặt vé thông qua website chính thức, ứng dụng uy tín hoặc trực tiếp tại bến xe, phòng vé. Trước khi chuyển tiền, người dân cần kiểm tra kỹ tên miền website, số điện thoại, tài khoản ngân hàng và đối chiếu với thông tin công khai của hãng xe.

"Tuyệt đối không chuyển tiền cho các cá nhân, fanpage, website không rõ nguồn gốc, không có địa chỉ, pháp nhân cụ thể. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc bị lừa đảo, cần nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng để kịp thời xử lý" - Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo.