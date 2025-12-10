Hành khách hốt hoảng khi tài xế xe buýt bị người đàn ông tấn công 10/12/2025 18:52

(PLO)- Video ghi lại cảnh tài xế xe buýt bị một người đàn ông tấn công khi xe đang chạy khiến hành khách hốt hoảng.

Chiều 10-12, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh tài xế xe buýt bị một người đàn ông lao lên chất vấn, hành hung.

Người đàn ông lên ngồi cạnh tài xế xe buýt. Ảnh cắt từ video clip.

Theo nội dung clip, người đàn ông lên xe buýt và lớn tiếng cự cãi. Người này chất vấn: "Mi nói giọng chi", "nổ cái gì"… Tài xế đáp: "Đã chậm giờ rồi", "anh có để cho em chạy xe không?".

Người đàn ông quát: "Mày nổ cái gì?" rồi tấn công tài xế khi xe đang chạy.

Clip tài xế xe buýt bị tấn công. (Clip người dân cung cấp)

Nhiều hành khách yêu cầu dừng xe và lao lên can ngăn nhưng người đàn ông vẫn tiếp tục tấn công. Tài xế yêu cầu người này ở lại xe để gọi công an giải quyết.

Người đàn ông cho rằng tài xế "nói lời khó nghe" rồi hỏi: "Mày ở bản nào?", "không sống được ở đất Nghệ An"…

Tài xế phân trần: "Tôi không nói gì, có hành khách trên xe chứng kiến". Người đàn ông yêu cầu những người can ngăn "câm miệng lại" rồi tiếp tục lao lên...

Người đàn ông tấn công, ôm cổ tài xế xe buýt. Ảnh cắt từ video clip.

May mắn, tài xế kịp dừng xe an toàn.

Vụ việc xảy ra khoảng 15 giờ ngày 10-12, trên xe buýt nhà xe Thạch Thành khi đang chạy trên Quốc lộ 15 (qua xã Lương Sơn, tỉnh Nghệ An).

Chiều cùng ngày, đại diện nhà xe Thạch Thành cho biết tài xế đã báo cáo sự việc. Sáng mai, đơn vị sẽ đề nghị công an vào cuộc làm rõ.