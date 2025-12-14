Video Tin Tức

Hà Nội vận hành 'bộ não' giao thông thông minh với hơn 1.800 camera AI; Diễn biến mới nhất về xung đột Thái lan - Campuchia

(PLO)- Thời sự sáng 14-12: Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc giảm nhiệt sâu; Hà Nội vận hành 'bộ não' giao thông thông minh với hơn 1.800 camera AI; Con rể trộm hơn 200 triệu đồng của nhà vợ; Thái Lan xác nhận triển khai F-16 thả bom cây cầu ở tỉnh Pursat của Campuchia...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam


Thời sự sáng 14-12: Diễn biến mới nhất về xung đột Thái lan - Campuchia

Giao tranh vẫn tiếp diễn tại biên giới Thái Lan - Campuchia sau thông tin từ Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng lãnh đạo hai nước đã đồng ý với ông về việc ngừng bắn.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia - bà Maly Socheata nói rằng lúc 5 giờ 56 phút sáng 13-12 (giờ địa phương) quân đội Thái Lan sử dụng tiêm kích F-16 thả 7 quả bom xuống địa bàn xã Thmor Dar, huyện Veal Veng, tỉnh Pursat (Campuchia).

Về phía Thái Lan, liên quan thông tin F-16 được triển khai ở tỉnh Pursat (Campuchia), quân đội Thái Lan xác nhận đã sử dụng F-16 ném bom một cây cầu then chốt ở tỉnh này sau khi phát hiện Campuchia tăng cường binh lực và vũ khí, theo tờ Nation.

EKIP BẢN TIN SÁNG
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News
Tin liên quan

từ khóa

#Thời sự sáng 14-12 #Thái Lan #Campuchia

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm