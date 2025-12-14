Hà Nội vận hành 'bộ não' giao thông thông minh với hơn 1.800 camera AI; Diễn biến mới nhất về xung đột Thái lan - Campuchia 14/12/2025 06:00

(PLO)- Thời sự sáng 14-12: Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc giảm nhiệt sâu; Hà Nội vận hành 'bộ não' giao thông thông minh với hơn 1.800 camera AI; Con rể trộm hơn 200 triệu đồng của nhà vợ; Thái Lan xác nhận triển khai F-16 thả bom cây cầu ở tỉnh Pursat của Campuchia...



Thời sự sáng 14-12: Diễn biến mới nhất về xung đột Thái lan - Campuchia

Giao tranh vẫn tiếp diễn tại biên giới Thái Lan - Campuchia sau thông tin từ Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng lãnh đạo hai nước đã đồng ý với ông về việc ngừng bắn.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia - bà Maly Socheata nói rằng lúc 5 giờ 56 phút sáng 13-12 (giờ địa phương) quân đội Thái Lan sử dụng tiêm kích F-16 thả 7 quả bom xuống địa bàn xã Thmor Dar, huyện Veal Veng, tỉnh Pursat (Campuchia).

Về phía Thái Lan, liên quan thông tin F-16 được triển khai ở tỉnh Pursat (Campuchia), quân đội Thái Lan xác nhận đã sử dụng F-16 ném bom một cây cầu then chốt ở tỉnh này sau khi phát hiện Campuchia tăng cường binh lực và vũ khí, theo tờ Nation.