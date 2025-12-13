PhnomPenh đóng cửa biên giới; Cầu ở Campuchia bị F-16 phá gãy; Bangkok mở chiến dịch bảo vệ Vịnh Thái Lan 13/12/2025 19:18

(PLO)- Giao tranh tại biên giới Thái Lan - Campuchia tiếp tục leo thang khi Hải quân Thái Lan mở chiến dịch quân sự ở Vịnh Thái Lan, trong khi Campuchia ra lệnh đóng cửa tất cả cửa khẩu biên giới.

Giao tranh tại biên giới Thái Lan - Campuchia tiếp tục leo thang trong chiều 13-12.

F-16 Thái Lan tiếp tục ném bom, Campuchia đóng cửa biên giới

Theo chỉ đạo của Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen, ngày 13-12, Campuchia thông báo đình chỉ toàn bộ việc xuất nhập cảnh đường bộ tại các cửa khẩu giáp Thái Lan, nhằm bảo đảm an toàn cho dân thường trong bối cảnh căng thẳng biên giới đang tiếp diễn, theo tờ Cambodianess.

Trong tuyên bố ngày 13-12, Bộ Nội vụ Campuchia cho biết quyết định này được đưa ra nhằm bảo vệ công dân Campuchia, công dân Thái Lan và toàn bộ người nước ngoài cư trú, đặc biệt là những người có nhu cầu qua lại biên giới.

Công dân Campuchia và Thái Lan được khuyến cáo tạm thời ở lại nơi đang sinh sống và làm việc cho đến khi lệnh ngừng bắn được thực thi đầy đủ.

Campuchia tiếp tục báo cáo về các đợt tấn công của Thái Lan trong chiều 13-12. Bộ Quốc phòng Campuchia thông tin trên Facebook rằng lúc 5 giờ 46 phút chiều 13-12 (giờ địa phương), quân đội Thái Lan đã phun dày đặc khí độc vào khu vực làng Prey Chan, xã O' Bei Choan, huyện O' Chrov, tỉnh Banteay Meanchey (Campuchia). Phnom Penh cũng báo cáo về việc F-16 của Thái Lan thả 2 quả bom xuống huyện này.

Cũng theo bộ này, một cây cầu ở thuộc xã Thmada, huyện Veal Veng, tỉnh Pursat (Campuchia, giáp tỉnh Trat của Thái Lan) đã bị đánh sập hoàn toàn, gãy làm đôi, sau khi quân đội Thái Lan sử dụng tiêm kích F-16 thả thêm 4 quả bom để phá hủy cây cầu này vào chiều 13-12.

Cây cầu ở thuộc xã Thmada, huyện Veal Veng, tỉnh Pursat (Campuchia) bị phá huỷ vào chiều 13-12. Ảnh: THMEY THMEY

Bộ Quốc phòng Campuchia nói rằng từ 3 giờ 30 đến 3 giờ 44 phút chiều 13-12, F-16 của Thái Lan đã thả liên tiếp thả 4 quả bom vào cây cầu này.

Trước đó, vào sáng 13-12, Campuchia nói rằng F-16 của Thái Lan đã thả 7 quả bom xuống khu vực có cây cầu trên.

Phía Thái Lan nói rằng đã tấn công cây cầu trong chiều 13-12 bằng 3 quả bom từ F-16. Trước đó, Thái Lan cũng xác nhận đã triển khai 2 tiêm kích F-16 tấn công cây cầu trong sáng 13-12 sau khi phát hiện Campuchia tăng cường binh lực và vũ khí, theo tờ Khaosod.

Bộ Quốc phòng Thái Lan cho biết tính đến chiều 13-12, đã có 25 binh sĩ Thái Lan thiệt mạng và hơn 270 người bị thương kể từ khi giao tranh tái bùng phát vào cuối tuần trước.

Hải quân Thái Lan mở chiến dịch bảo vệ Vịnh Thái Lan

4 giờ chiều 13-12, Hải quân Thái Lan phát động Chiến dịch “Prachuap Khiri Khan Prachan Khiri Khet”, triển khai lực lượng đặc nhiệm trên biển để bảo vệ Vịnh Thái Lan, tờ Nation dẫn lời ông Nara Khunthothom, trợ lý người phát ngôn Hải quân Hoàng gia Thái Lan.

Ông Nara nói rằng các mối đe dọa xuất hiện trong vùng biển thuộc chủ quyền Thái Lan đã khiến việc phát động Chiến dịch “Prachuap Khiri Khan Prachan Khiri Khet” trở nên cần thiết.

Theo đó, một đơn vị đặc nhiệm hải quân bảo vệ Vịnh Thái Lan đã được thành lập, với nhiệm vụ tìm kiếm và tiêu diệt các vị trí quân sự và phương tiện hải quân của Campuchia, bảo vệ các cộng đồng dân cư dọc bờ Vịnh, đồng thời làm suy giảm và hạn chế dòng chảy các nguồn tiếp tế quân sự then chốt vào Campuchia.

Ông Nara nhấn mạnh rằng Hải quân Thái Lan chỉ tiến hành các hoạt động nhằm vào mục tiêu quân sự của Campuchia dọc bờ Vịnh.

“Mọi hành động của chúng tôi dọc theo bờ biển đều nhằm bảo đảm an toàn cho người dân” - ông nói.

Campuchia chưa bình luận về chiến dịch của Thái Lan.

Thái Lan làm rõ các chi tiết trong cuộc điện đàm giữa ông Anutin và ông Trump

Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow. Ảnh: BLOOMBERG

Chiều 13-12, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow nói rằng Thái Lan cảm ơn Tổng thống Mỹ Donald Trump vì đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul liên quan tình hình biên giới Thái Lan - Campuchia, nhưng cho biết Bangkok cần làm rõ một số điểm.

Tổng thống Trump ngày 12-12 đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Anutin và Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Sau đó, nhà lãnh đạo Mỹ nói trên mạng xã hội rằng hai bên đã nhất trí nối lại ngừng bắn.

Về vấn đề này, ông Sihasak nói: “Thái Lan cũng mong muốn hòa bình, nhưng hòa bình không thể đến từ một phía. Hòa bình phải xuất phát từ cả hai bên”.

Ông Sihasak cho biết Tổng thống Trump đã mô tả phản ứng của Thái Lan là sự trả đũa khắc nghiệt đối với Campuchia.

“Chúng tôi xin khẳng định rằng phản ứng của Thái Lan không hề quá mức” - ông Sihasak nói thêm, nhấn mạnh Thái Lan vẫn là bạn bè và đồng minh của Mỹ.

“Chúng tôi tự hào là một trong những đồng minh hiệp ước lâu đời nhất của Mỹ tại khu vực này, và là một đồng minh ngoài NATO. Thái Lan và Mỹ đã sát cánh bên nhau qua nhiều thách thức an ninh, và quan hệ đối tác của chúng ta dựa trên lợi ích an ninh chung trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Chính vì vậy, chúng tôi cảm thấy thất vọng” - ông Sihasak nói thêm, cho rằng các phát ngôn của tổng thống Mỹ đã làm tổn thương tình cảm của người dân Thái Lan.

Nhà ngoại giao Thái Lan cũng đề cập đề xuất của Thủ tướng Hun Manet về việc xem xét các cuộc đụng độ biên giới thông qua hình ảnh vệ tinh để làm rõ sự thật. Ông Sihasak cho biết Thái Lan không phản đối đề xuất này nhưng khẳng định rằng mọi cuộc điều tra như vậy phải bao gồm cả vấn đề mìn biên giới.

ASEAN triển khai nhóm giám sát tới biên giới Thái Lan-Campuchia

Ngày 13-12, ​​Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, trên cương vị Chủ tịch ASEAN, cho biết Đội Quan sát ASEAN (AOT), do Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Malaysia dẫn đầu, sẽ được triển khai để theo dõi tình hình thực địa tại biên giới Thái Lan-Campuchia, theo Cambodianess.

Các phát hiện của AOT sẽ được trình bày tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN dự kiến diễn ra ngày 16-12.

“Để hỗ trợ hạ nhiệt căng thẳng và thúc đẩy minh bạch, tôi đã đề nghị triển khai Đội Quan sát ASEAN để giám sát các diễn biến trên thực địa” - Thủ tướng Anwar viết trên Facebook.

Ông cho biết nhiệm vụ này sẽ được hỗ trợ bởi năng lực giám sát vệ tinh do chính phủ Mỹ cung cấp, bắt đầu đồng thời với việc triển khai các quan sát viên.