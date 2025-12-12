Thủ tướng Thái Lan giải tán hạ viện, mở đường cho tổng tuyển cử 12/12/2025 05:32

(PLO)- Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul giải tán hạ viện, mở đường cho cuộc tổng tuyển cử trong 45 đến 60 ngày tới.

Ngày 11-12, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã giải tán hạ viện, mở đường cho cuộc tổng tuyển cử vào năm sau, theo tờ Bangkok Post.

Tối 11-12, ông Anutin đăng trên Facebook rằng ông đang “trao lại quyền lực cho người dân”, nhiều khả năng ám chỉ kế hoạch giải tán quốc hội.

Theo một nguồn tin trong chính phủ, ông Anutin - người mới nhậm chức chưa đầy ba tháng - đã nộp đề nghị giải tán Hạ viện để xin phê chuẩn hoàng gia trong ngày 11-12.

Ngay rạng sáng 12-12, trang web Công báo Hoàng gia Thái Lan công bố Sắc lệnh Hoàng gia về việc giải tán hạ viện. Như vậy, cuộc bầu cử phải diễn ra trong vòng 45 đến 60 ngày tới.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: BANGKOK POST

Theo sắc lệnh, thủ tướng đã trình với hoàng gia rằng kể từ khi chính phủ nhậm chức điều hành đất nước vào tháng 9, đây là một chính phủ thiểu số gồm nhiều đảng cùng tham gia thành lập.

“Tuy nhiên, chính phủ không có đa số trong Hạ viện vào thời điểm đất nước đối diện với nhiều thách thức do những bất ổn bao trùm - kinh tế, xã hội, chính trị, quan hệ quốc tế và địa chính trị toàn cầu - cùng với tình trạng bất ổn tại khu vực biên giới Thái Lan-Campuchia” - theo nội dung sắc lệnh.

“Điều đó sẽ dẫn tới sự suy giảm niềm tin của người dân đối với hệ thống nghị viện và nền dân chủ. Lối thoát phù hợp nhất là giải tán Hạ viện để tổ chức bầu cử Hạ viện mới trong cuộc tổng tuyển cử, qua đó nhanh chóng trao lại quyền quyết định chính trị cho nhân dân - chủ thể quyền lực tối cao” - sắc lệnh cho biết thêm.

Việc giải tán hạ viện diễn ra sau phiên họp chung của quốc hội Thái Lan bỏ phiếu về điều kiện thông qua dự luật sửa đổi hiến pháp.

Sau một cuộc biểu quyết bằng giơ tay, phiên họp chung đã chính thức chấp thuận rằng một dự luật sửa đổi hiến pháp có thể được thông qua bằng đa số phiếu của toàn thể nghị sĩ Hạ viện và Thượng viện họp chung, với điều kiện phải có ít nhất 1/3 thượng nghị sĩ tham gia bỏ phiếu.

Dự luật sửa đổi hiến pháp là điều kiện do đảng Nhân dân (PP) đặt ra để đổi lấy sự ủng hộ đối với chính phủ thiểu số của ông Anutin, chính phủ kế nhiệm nội các của bà Paetongtarn Shinawatra.

Ông Anutin được bầu làm thủ tướng vào ngày 5-9 sau khi giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu tại quốc hội. Ông nhận được 311 phiếu, cao hơn nhiều so với 247 phiếu cần thiết từ 492 nghị sĩ Hạ viện.

Nhà lãnh đạo đảng Bhumjaithai, 58 tuổi, kế nhiệm bà Paetongtarn Shinawatra - người bị Tòa án Hiến pháp cách chức vì vi phạm chuẩn mực đạo đức liên quan một cuộc gọi bị rò rỉ với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen hồi tháng 6.