Vụ sát hại 3 người ở Đồng Nai: Nghi phạm có nhiều tình tiết định khung tăng nặng ra sao? 08/10/2025 10:27

(PLO)- Theo luật sư, nghi phạm sát hại 3 người trong một gia đình ở Đồng Nai có nhiều tình tiết định khung tăng nặng hình phạt theo khoản 1 Điều 123 BLHS về tội giết người...

Như PLO đã nhiều lần thông tin, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng lực lượng của Bộ Công an đã bắt giữ nghi phạm Lê Sỹ Tùng (33 tuổi, quê Thanh Hoá, thường trú tỉnh Bình Phước cũ) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Tùng là nghi phạm dùng súng bắn chết 3 người ở xã Đak Nhau, tỉnh Đồng Nai. Bước đầu, Tùng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Nghi phạm Lê Sỹ Tùng

3 nạn nhân tử vong trong vụ án, gồm: ông Đỗ Duy T (47 tuổi, chủ nhà), cháu Đỗ Tiến Th (11 tuổi, cháu ngoại ông T) và bà Chu Hồng H (48 tuổi, vợ ông T) tử vong tại nhà là Đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh (thuộc địa bàn thôn 6, xã Đak Nhau, tỉnh Đồng Nai).

Nhiều bạn đọc thắc mắc hành vi giết 3 người, trong đó có một nạn nhân mới 11 tuổi, có phải là các tình tiết tăng nặng hay không?

Luật sư Phùng Thị Huyền, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết hành vi của Tùng có dấu hiệu của tội giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

Theo LS Huyền, vụ án này có nhiều tình tiết định khung tăng nặng được quy định tại khoản 1 Điều 123 BLHS, gồm:

Nghi phạm có hành vi giết 02 người trở lên (Tùng giết 3 người), giết người dưới 16 tuổi (một trong các nạn nhân mới 11 tuổi), giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng (trong trường hợp này là hành vi cướp tài sản).

Với các tình tiết định khung trên, người phạm tội có thể bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Ngoài tội Giết người, nghi phạm còn có thể bị khởi tố thêm hai tội khác, bao gồm:

Tội Cướp tài sản (Điều 168 BLHS), vì sau khi gây án, người này còn chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân.

Tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng (Điều 304 BLHS), do sử dụng súng để gây án.

Do đó, trong vụ án này còn nhiều tình tiết thể hiện mức độ nguy hiểm đặc biệt của hành vi, như giết nhiều người, sử dụng súng, cướp tài sản...

Các cơ quan tiến hành tố tụng khi điều tra, truy tố, xét xử sẽ xem xét toàn diện các yếu tố này để xác định mức hình phạt tương ứng theo quy định pháp luật.